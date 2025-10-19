Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

El Canalla recibe a Platense en busca de mayor protagonismo, luego de que el Gigante atraviese el homenaje que se realizará a Miguel Ángel Russo

Central viene de ganar en cancha de Vélez, donde hubo un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo.

Central y un domingo de jornada doble. Con la emoción a viva voz de arranque, con lo deportivo inmediatamente después. Doble desafío entonces, el saber sortear ese repiqueteo en las fibras íntimas por el homenaje a Miguel Ángel Russo que habrá antes de un partido que tendrá una importancia sublime. Es Central contra su angustia primero y Central contra Platense después.

A nadie escapa que será un domingo especial, en el que el Canalla vuelve a hacer base en el Gigante por primera vez después de la desaparición física de Russo. El homenaje en cancha de Vélez fue sentido y a la distancia todos transitaron la emoción, pero esta vez será en vivo y en directo. En carne propia.

La familia de “Miguelo” estará presente en un Gigante de Arroyito que cambió su fachada con ese tremendo mural que fue pintado a centímetros de la puerta 5. Será el mismo Gigante que Russo pisó como entrenador visitante con Boca. Aquella ovación que recibió fue algo así como el inicio de una despedida que todos avizoraban, pero que nadie se atrevía a imaginar que fuera tan inmediata.

Con aura de Miguel

Ariel Holan trabajó toda la semana para que el equipo pueda hacer lo mejor que esté a su alcance. Los jugadores lo mismo. Pero quien puede contradecir a aquellos que imaginan que será también el aura ganadora de Russo la que traccionará con decisión en busca de tres puntos que Central pretende atesorar.

Centra2 Nacho Malcorra celebra tras marcar de penal. El 10 canalla le dedicó el gol a Russo. Virginia Benedetto / La Capital

Porque una vez sorteado el momento de emoción, cuando las lágrimas se evaporen por completo del rostro de los hinchas, la pelota rodará, como tantas otras veces. Y Russo, desde donde sea no les perdonará a ningunos de estos futbolistas, a los que tuvo bajo su mando hasta hace nada, que no vayan por lo que él siempre consideró una piedra angular en su vida: el triunfo.

Vaya paradoja, ese triunfo que Russo espera ver desde algún lado es el que este Central de Holan buscará contra ese equipo que Russo y los suyos enfrentaron en aquel recordado 16 de diciembre de 2023 en Santiago del Estero: Platense.

Central quiere más protagonismo

Lo futbolístico será entonces el leimotiv de este Central ya protagonista, pero que quiere más protagonismo todavía. Empezar a asegurar un puesto entre los ocho primeros del grupo será tan importante como mantener la firmeza en la pelea por el primer escalón en la tabla anual.

Un puesto en la próxima edición de la Copa Libertadores lo es todo, pero mucho más satisfactorio será para el Canalla si esa chance proviene por ser el primero en la acumulada. Lograr eso le significará un partido por un título: la Supercopa Internacional, que enfrenta al primero de la anual con el ganador entre el campeón del Apertura y del Clausura.

Russo Russo fue homenajeado en cancha de Vélez y este domingo sucederá lo mismo en el Gigante. Virginia Benedetto / La Capital

Claro, sacando adelante el partido contra Platense pondrá al equipo de Holan también en una situación cómoda pensando en la coronación en este torneo Clausura.

Lo que tiene a favor el Canalla

Central tiene algo a su favor y es que viene de tres triunfos consecutivos que fueron producto de buenos rendimientos futbolísticos, como aquel contra Gimnasia, después el de River y el último frente a Vélez. Es la mejor base a la cual echar mano en un partido en el que no debiera fallar.

La resistencia la opondrá casualmente un viejo conocido de la casa como el Kily González, lo que será sin dudas otro de los grandes condimentos en la tarde-noche de Arroyito.

Centra3 Di María es el jugador más desequilibrante que tiene hoy Central y volverá a jugar frente a los hinchas canallas. Marcelo Bustamante / La Capital

Sin la eficacia de local del primer semestre, el Canalla tiene algo a lo que aferrarse en ese sentido, porque ese invicto que mantiene en el torneo es porque también lo sostiene por su fortaleza en el Gigante.

Será la emoción por el homenaje a Russo primero y el fútbol después. Quizá las lágrimas de la angustia del principio se transformen en lágrimas de felicidad un par de horas después.