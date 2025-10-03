Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

El presidente encabezará una actividad en la peatonal San Martín de la capital provincial y luego seguirá camino hacia Paraná. Anuncian acto de protesta a una cuadra de donde estará el libertario

El jefe del Estado arrancó esta semana recorridas por distintos puntos de la Argentina.

El presidente Javier Milei llegará este sábado a la ciudad de Santa Fe para participar de una actividad proselitista junto a los candidatos a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), encabezados por Agustín Pellegrini , de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

Bajo el lema “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede” , el primer mandatario encabezará un acto, a las 11.30, en San Martín y Mendoza, en plena peatonal santafesina .

Por su parte, partidos de izquierda anunciaron que, a las 11, se concentrarán a una cuadra de donde estará el presidente, en Tucumán y San Martín . En este caso, la consigna es: “Malvenida a Milei por estafador y coimero” .

El desembarco de Milei en la capital provincial es parte de las recorridas por distintos puntos del país con las que el oficialismo busca recuperar protagonismo tras la derrota sufrida en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre pasado .

Luego de su paso por Santa Fe, el jefe del Estado tiene previsto trasladarse a la ciudad de Paraná, donde podría realizar una caminata por el parque Urquiza durante la tarde, acompañado por dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO y postulantes entrerrianos al Congreso de la Nación.

En Entre Ríos, el armado libertario ganó impulso tras sellar una alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, lo que permitió la incorporación de sectores del PRO y la UCR a la coalición oficialista.

>> Leer más: Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

La presencia de Milei en el interior del país es parte de una estrategia para recuperar el perfil combativo que lo llevó a la Presidencia en 2023, luego del duro revés electoral sufrido en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con una diferencia de más de trece puntos.

Ese resultado marcó el punto más bajo del oficialismo, en un contexto de inestabilidad económica, reveses legislativos, acusaciones de corrupción y creciente desencanto social.

La gira nacional comenzó el lunes en Ushuaia, aunque Milei debió suspender una caminata por las calles fueguinas debido a intensas protestas en su contra.