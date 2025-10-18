La Capital | Ovación | Newell's

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

A pesar del deseo de seguir, el Ogro dejó de ser el técnico de Newell's. “Me voy tranquilo”, indicó. Ya se activó la búsqueda del sucesor.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

18 de octubre 2025 · 21:29hs
Cristian Fabbiani comenzó de mayor a menor y en el último tramo el equipo cayó en un pozo. Un final que no sorprendió en Newells.

Cristian Fabbiani comenzó de mayor a menor y en el último tramo el equipo cayó en un pozo. Un final que no sorprendió en Newell's.

Punto final. Cero sorpresa. La dura derrota de Newell's por 3 a 1 ante Argentinos en la noche del viernes en La Paternal desencadenó la salida de Cristian Fabbiani como director técnico. Si bien el ahora exentrenador rojinegro expresó sus ganas de seguir tras el partido, el presidente Ignacio Astore decidió interrumpir su ciclo este sábado y despedirlo debido a los pésimos resultados. Ya arrancó el operativo sucesión. El Ogro, luego, se despidió de los hinchas: “viví para el club al ciento por ciento y me voy tranquilo”.

La Lepra venía en caída libre, con un equipo desorientado en la táctico y totalmente partido en anímico, por lo que hacía varias fechas que no se veía reacción individual ni colectiva.

Encima, el hecho preocupante de quedar muy relegado en la tabla acumulada genera zozobra en el tema del riesgo de descenso, a falta de tres fechas para el cierre de la temporada.

Además, Newell’s quedó lejos de todo, tanto en la chance de clasificar a los play-offs del Torneo Clausura 2025 como por la eliminación de la Copa Argentina.

Por otra parte, la Lepra perdió el clásico en Arroyito con un planteo totalmente defensivo y eso fue el principio del fin del ciclo del Ogro, que había iniciado de manera aceptable el Apertura y desbarrancó en el Clausura. Punto final para el ciclo Fabbiani.

Leer más: Crisis en Newell's: las sentidas palabras del Ogro Fabbiani para despedirse de los hinchas leprosos

Newell's busca un nuevo técnico

Desde este mismo sábado al mediodía, la dirigencia de Newell’s, con Nacho Astore a la cabeza, comenzó a resolver quién será el entrenador interino hasta el cierre del torneo y del mandato del la actual gestión por las elecciones del 14 diciembre.

Hubo un gran hermetismo en cuanto a los candidatos a suceder al Ogro, aunque ayuda que el próximo fin de semana no habrá fecha por las elecciones nacionales.

A Newell’s le queda por enfrentar a Unión el Coloso, visitar a Huracán en Parque Patricios y cerrará en el Parque frente a Racing.

Leer más: Crisis y punto final en Newell's: Astore lo despidió y Fabbiani ya no es más el DT leproso

Los apellidos de la casa

En cuanto a los apellidos en danza no se puede obviar que el entrenador de la reserva es Lucas Bernardi, ídolo del club como jugador y que ya tuvo una experiencia como conductor de la primera división.

Es cierto que Lucas había asumido en Newell’s en la reserva, pero aclarando que no iba a subir a primera. Pero tal esta situación traumática del club haga que el capitán del equipo del Tata Martino en 2013, ahora le de una mano a la entidad hasta el cierre del torneo.

Otra opción disponible es la del coordinador de inferiores Ariel Paolorossi junto a Gabriel del Valle Medina, tal como ocurrió en el interinato de fines de 2024.

Y un nombre de la casa que siempre le tendió una mano al club fue Adrián Coria, también con experiencia en ser bombero cuando al rojinegro se le queman las papas. Y nunca hay que descartar algún tapado que pueda asumir de forma urgente.

Igual la decisión aún no fue oficializada por el club y no hay que descartar ninguna alternativa. Por lo pronto el plantel por ahora está citado para entrenar el lunes.

Leer más: El Ogro Fabbiani volvió a decir que no se va de Newell's y que todo es un problema de concentración

Fabbiani: “Me voy tranquilo”

Cristian Fabbiani -que dirigió 27 partidos a Newell’s, con 8 victorias, 9 derrotas y 10 empates- se despidió de los hinchas leprosos a través de las redes sociales.

“Sólo puedo decir gracias. No encuentro palabras de agradecimiento para todos los hinchas leprosos por el apoyo desde el primer día”, comenzó el ya ex entrenador rojinegro.

Y siguió: “Newell’s se tiene que recuperar pronto porque yo sé que es uno de los clubes más importantes del país y lo viví en carne propia desde que llegué al club”.

“Jugar con 50 mil personas todos los partidos no es para cualquiera”, reconoció el Ogro. Y abundó: “Desde que llegué al club sólo viví para el club al ciento por ciento y no alcanzó del todo”.

Por último, manifestó: “Me voy tranquilo porque di todo con mi gente de trabajo. Se lo va a extrañar. El club siempre está por delante de cualquier persona”.

Newell’s se metió en la peor pelea: evitar el descenso

Ni el más pesimista hincha de Newell’s se hubiera imaginado que tras el promisorio inicio del ciclo Fabbiani en el primer semestre, ahora a tres fechas del cierre de la temporada deba tener la calculadora en la mano y todavía no estar liberado del riesgo de perder la categoría.

Hasta el inicio del domingo el último equipo que desciende por la tabla anual es Aldosivi, que tiene 24 puntos. Mientras que Newell’s con tres fechas por jugar está con 30 unidades. Es decir que son seis puntos por encima sobre nueve en juego.

Pero el escenario se puede complicar mucho si este domingo San Martín de Juan, a las 18 como local, le gana a Independiente.

Si se da esta situación Aldosivi pasaría a descender por tabla de promedios y los sanjuaninos harían lo propio por la tabla acumulada, pero la distancia con Newell’s se cortaría a apenas 4 puntos. Por suerte para el rojinegro esta fecha perdió Godoy Cruz (27 puntos) y Aldosivi (24).

Noticias relacionadas
Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newells.

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

La expresión del Ogro Fabbiani lo dice todo. El Newells que imagino tampoco arrancó ante Argentinos Juniors.

El Ogro Fabbiani volvió a decir que no se va de Newell's y que todo es un problema de concentración

Los once de Newells en el Diego Maradona para enfrentar a Argentinos Juniors.

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El zaguero de Newells Víctor Cuesta forcejea en el área. El rojinegro fue una sombra.

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ver comentarios

Las más leídas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Lo último

Rugby: Aunque le costó, GER se quedó con el último boleto a las semifinales del Regional del Litoral

Rugby: Aunque le costó, GER se quedó con el último boleto a las semifinales del Regional del Litoral

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Análisis: Franco Colapinto, la puesta a punto que favoreció a Pierre Gasly y su ambición de ir por más

Análisis: Franco Colapinto, la puesta a punto que favoreció a Pierre Gasly y su ambición de ir por más

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Unas 45 personas pasaron cuatro meses trabajando más de 15 horas por día, durmiendo en camas hechas con cajones, sin baños ni agua potable
Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre
Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

Por Javier Felcaro
Política

Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Ovación
Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Análisis: Franco Colapinto, la puesta a punto que favoreció a Pierre Gasly y su ambición de ir por más

Análisis: Franco Colapinto, la puesta a punto que favoreció a Pierre Gasly y su ambición de ir por más

En su despedida de la Primera A de la Urba, Atlético del Rosario se despachó con una goleada

En su despedida de la Primera A de la Urba, Atlético del Rosario se despachó con una goleada

Policiales
Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense
Ovación

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Educación

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
POLICIALES

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia
Ovación

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga
La Ciudad

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
Política

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"