Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

A pesar del deseo de seguir, el Ogro dejó de ser el técnico de Newell's. “Me voy tranquilo”, indicó. Ya se activó la búsqueda del sucesor.

Cristian Fabbiani comenzó de mayor a menor y en el último tramo el equipo cayó en un pozo. Un final que no sorprendió en Newell's.

Punto final. Cero sorpresa. La dura derrota de Newell's por 3 a 1 ante Argentinos en la noche del viernes en La Paternal desencadenó la salida de Cristian Fabbiani como director técnico. Si bien el ahora exentrenador rojinegro expresó sus ganas de seguir tras el partido, el presidente Ignacio Astore decidió interrumpir su ciclo este sábado y despedirlo debido a los pésimos resultados. Ya arrancó el operativo sucesión. El Ogro, luego, se despidió de los hinchas: “viví para el club al ciento por ciento y me voy tranquilo”.

La Lepra venía en caída libre, con un equipo desorientado en la táctico y totalmente partido en anímico, por lo que hacía varias fechas que no se veía reacción individual ni colectiva.

Encima, el hecho preocupante de quedar muy relegado en la tabla acumulada genera zozobra en el tema del riesgo de descenso, a falta de tres fechas para el cierre de la temporada.

Además, Newell’s quedó lejos de todo, tanto en la chance de clasificar a los play-offs del Torneo Clausura 2025 como por la eliminación de la Copa Argentina.

Por otra parte, la Lepra perdió el clásico en Arroyito con un planteo totalmente defensivo y eso fue el principio del fin del ciclo del Ogro, que había iniciado de manera aceptable el Apertura y desbarrancó en el Clausura. Punto final para el ciclo Fabbiani.

Newell's busca un nuevo técnico

Desde este mismo sábado al mediodía, la dirigencia de Newell’s, con Nacho Astore a la cabeza, comenzó a resolver quién será el entrenador interino hasta el cierre del torneo y del mandato del la actual gestión por las elecciones del 14 diciembre.

Hubo un gran hermetismo en cuanto a los candidatos a suceder al Ogro, aunque ayuda que el próximo fin de semana no habrá fecha por las elecciones nacionales.

A Newell’s le queda por enfrentar a Unión el Coloso, visitar a Huracán en Parque Patricios y cerrará en el Parque frente a Racing.

Los apellidos de la casa

En cuanto a los apellidos en danza no se puede obviar que el entrenador de la reserva es Lucas Bernardi, ídolo del club como jugador y que ya tuvo una experiencia como conductor de la primera división.

Es cierto que Lucas había asumido en Newell’s en la reserva, pero aclarando que no iba a subir a primera. Pero tal esta situación traumática del club haga que el capitán del equipo del Tata Martino en 2013, ahora le de una mano a la entidad hasta el cierre del torneo.

Otra opción disponible es la del coordinador de inferiores Ariel Paolorossi junto a Gabriel del Valle Medina, tal como ocurrió en el interinato de fines de 2024.

Y un nombre de la casa que siempre le tendió una mano al club fue Adrián Coria, también con experiencia en ser bombero cuando al rojinegro se le queman las papas. Y nunca hay que descartar algún tapado que pueda asumir de forma urgente.

Igual la decisión aún no fue oficializada por el club y no hay que descartar ninguna alternativa. Por lo pronto el plantel por ahora está citado para entrenar el lunes.

Fabbiani: “Me voy tranquilo”

Cristian Fabbiani -que dirigió 27 partidos a Newell’s, con 8 victorias, 9 derrotas y 10 empates- se despidió de los hinchas leprosos a través de las redes sociales.

“Sólo puedo decir gracias. No encuentro palabras de agradecimiento para todos los hinchas leprosos por el apoyo desde el primer día”, comenzó el ya ex entrenador rojinegro.

Y siguió: “Newell’s se tiene que recuperar pronto porque yo sé que es uno de los clubes más importantes del país y lo viví en carne propia desde que llegué al club”.

“Jugar con 50 mil personas todos los partidos no es para cualquiera”, reconoció el Ogro. Y abundó: “Desde que llegué al club sólo viví para el club al ciento por ciento y no alcanzó del todo”.

Por último, manifestó: “Me voy tranquilo porque di todo con mi gente de trabajo. Se lo va a extrañar. El club siempre está por delante de cualquier persona”.

Newell’s se metió en la peor pelea: evitar el descenso

Ni el más pesimista hincha de Newell’s se hubiera imaginado que tras el promisorio inicio del ciclo Fabbiani en el primer semestre, ahora a tres fechas del cierre de la temporada deba tener la calculadora en la mano y todavía no estar liberado del riesgo de perder la categoría.

Hasta el inicio del domingo el último equipo que desciende por la tabla anual es Aldosivi, que tiene 24 puntos. Mientras que Newell’s con tres fechas por jugar está con 30 unidades. Es decir que son seis puntos por encima sobre nueve en juego.

Pero el escenario se puede complicar mucho si este domingo San Martín de Juan, a las 18 como local, le gana a Independiente.

Si se da esta situación Aldosivi pasaría a descender por tabla de promedios y los sanjuaninos harían lo propio por la tabla acumulada, pero la distancia con Newell’s se cortaría a apenas 4 puntos. Por suerte para el rojinegro esta fecha perdió Godoy Cruz (27 puntos) y Aldosivi (24).