Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 comenzó con un nuevo homenaje a Miguel Ángel Russo muy cerca del sitio donde nació. Lanús invitó a la familia del director técnico y los jugadores que tuvo en el club, incluido uno de los campeones del Mundial de México 1986.
Mónica Croavara e Ignacio Russo estuvieron entre los protagonistas principales del acto de reconocimiento previo al partido con Godoy Cruz en el estadio Néstor Díaz Pérez. La esposa y el hijo del extrenador de Central recibieron una foto ampliada y enmarcada mientras llovían aplausos desde las tribunas.
En la cancha no sólo estaban los familiares de Russo, sino también varios exjugadores que lo acompañaron cuando empezó a dirigir, hace más de tres décadas. Entre ellos se destacó Héctor "Negro" Enrique, que formó parte de la campaña del último ascenso a primera división en 1992.
El recuerdo granate de Miguel Ángel Russo
Antes del inicio del encuentro, el tablero de la Fortaleza se iluminó con la sonrisa de Miguel. El presidente Nicolás Russo acompañó a todos los invitados en el círculo central para desplegar una bandera que decía: "Honraremos siempre tu legado".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1979342622557901151&partner=&hide_thread=false
"Dejaste gloria y regalaste historia. Seremos centinelas", rezaban los carteles luminosos de una de las plateas del estadio en el sur del Gran Buenos Aires, donde el DT nació y se crió. Mientras tanto, la viuda y uno de sus hijos acompañaron los aplausos con respeto.
>> Leer más: En Central siempre recordarán a ese Miguel Ángel Russo obrero dispuesto a construir
Antes de este reconocimiento compartido con el público granate, Lanús difundió un video conmovedor de Russo a través de redes sociales. El montaje incluye imágenes de los inicios del técnico que consiguió el ascenso dos veces entre 1990 y 1992. Desde entonces, el club se mantuvo en la máxima categoría del fútbol argentino.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1979337731097432494&partner=&hide_thread=false
El Granate definió al exfutbolista como un "protagonista ineludible del crecimiento deportivo" de la institución. "Siempre representará el trabajo, el compromiso y un legado imperdurable", manifestaron desde la entidad en un comunicado oficial. A la hora del inicio del encuentro, los futbolistas de ambos equipos y el árbitro Pablo Giménez completaron el homenaje con un minuto de silencio formados alrededor del círculo central.