El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez

Las condiciones meteorológicas serán ideales en el cierre del fin de semana. Aparecen en el horizonte temperaturas por encima de los 30 grados

18 de octubre 2025 · 19:22hs
El domingo será mayormente soleado en Rosario y el tiempo estará ideal para armar planes al aire libre.

Virginia Benedetto / La Capital

El domingo será mayormente soleado en Rosario y el tiempo estará ideal para armar planes al aire libre.

El fin de semana en Rosario se cerrará con condiciones climáticas ideales. El pronóstico indica que el tiempo estará muy agradable y que está todo dado para hacer planes al aire libre. Además, los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que la vuelta del calor es inminente.

En su reporte diario, el SMN anticipa un domingo muy agradable, con cielo despejado durante casi toda la jornada. Las temperaturas también acompañarán: la mínima será de 12º y la máxima no pasará de los 25º.

Estas condiciones agradables serán la antesala de la vuelta del calor. Para el lunes, el organismo oficial prevé un leve repunte en las temperaturas, con 13º de mínima y 27º de máxima.

Hacia el martes, los termómetros seguirán en franco ascenso y el tiempo se pondrá un poco más espeso. Para entonces, se espera que la máxima toque los 30º y el cielo esté algo nublado durante la jornada.

