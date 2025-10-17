La Capital | Política | candidato

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

La decisión judicial es en respuesta a una denuncia contra Chumpitaz por capitalizar alusiones a La Libertad Avanza

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

17 de octubre 2025 · 16:59hs
Uno de los afiches que detonaron la presentación de LLA de Santa Fe.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Uno de los afiches que detonaron la presentación de LLA de Santa Fe.

A casi una semana de los comicios legislativos, la Justicia federal con competencia electoral dispuso este viernes que el candidato a diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Compromiso Federal) retire su cartelería y folletería en el término de doce horas. La medida es en respuesta a un planteo de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe, que había intimado al postulante de Compromiso Federal a revertir su campaña comunicacional por considerar que capitaliza, sin la debida autorización, tanto el ideario como referencias clave del partido violeta.

Básicamente, la resolución del juez Aurelio Cuello Murúa consideró que “la cartelería utilizada por el partido Compromiso Federal podría generar confusión en el electorado al momento de emitir su voto”.

dictamen ordena cese

El planteo firmado por Marcos Peyrano, apoderado de La Libertad Avanza de Santa Fe, y presentado ante Magdalena Gutiérrez (secretaria Electoral de la Nación en la provincia) apuntó a Chumpitaz por el uso reiterado e indebido (en redes sociales, folletería, cartelería callejera y otros medios de difusión) de imágenes y fotografías de referentes de LLA y colores y símbolos de ese espacio sin la correspondiente autorización.

También le endilgaron la utilización de denominaciones de listas y consignas que generan confusión con La Libertad Avanza y la asociación a referentes políticos de ese partido como la ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora, Patricia Bullrich, y el propio presidente, Javier Milei.

Los fundamentos de La Libertad Avanza

“Eso mueve a confusión al electorado”, se advirtió en la presentación ante Gutiérrez, que aludió a la afectación de derechos constitucionales y al Código Civil y Comercial.

Tras estimar que la jugada de Chumpitaz “viola toda norma que rige los comicios, tanto desde lo legal como desde lo ético”, en la LLA de Santa Fe alertaron acerca de una “estafa política y fraude moral al electorado”.

GC2
Los libertarios le endilgan a Chumpitaz su asociación a la ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora, Patricia Bullrich.

Los libertarios le endilgan a Chumpitaz su asociación a la ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora, Patricia Bullrich.

Por eso, el espacio liderado en Santa Fe por la diputada nacional Romina Diez pidió que “se intime de modo inmediato al candidato y/o partido político infractor a cesar en el uso indebido de imágenes, colores, consignas y denominaciones que generen confusión” con La Libertad Avanza y el pronto “retiro o baja de toda publicidad (física o digital) que reproduzca esos elementos”.

Asimismo, LLA de Santa Fe solicitó que se instruyan las actuaciones correspondientes para “determinar la responsabilidad electoral y, eventualmente penal, por la utilización fraudulenta de una personería partidaria sin sustento real”.

La defensa de Gabriel Chumpitaz

Sin embargo, Chumpitaz confirmó a La Capital que responderá el planteo de LLA ante la Justicia federal con competencia electoral y que no modificará su estrategia de campaña, al tiempo que advirtió sobre “un hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de la Argentina”.

En ese sentido, aseguró que la intimación libertaria incluye “manifestaciones infundadas, carentes de sustento fáctico y jurídico”, y configura “un triste y lamentable intento de censura política” hacia la lista que encabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gfchumpitaz/status/1979202025901494376&partner=&hide_thread=false

Es una acción incompatible con la libertad de expresión y el derecho de participación democrática, que será categóricamente rechazada ya que nuestras piezas comunicacionales y colores institucionales fueron oportunamente inscriptos ante la autoridad electoral competente y en ejercicio”, añadió el legislador.

Chumpitaz explicó que la campaña de Compromiso Federal se ajusta a “una estricta identidad cromática personalizada en las ideas, propuestas y programas que lleva adelante el espacio” y, en ese sentido, dijo que no hay “mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos”.

>>Leer más: Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben"

Chumpitaz busca revalidar su banca en octubre por fuera de LLA, más allá de mostrarse muy cercano a la propuesta mileísta. Tras ejercer funciones como concejal y diputado provincial, en 2021 asumió una banca en la Cámara baja nacional, cargo que caducará en diciembre próximo.

El rosarino siempre representó al PRO y, si bien participó del armado del gobernador Maximiliano Pullaro, fue uno de los primeros dirigentes del partido amarillo en sintonizar con LLA. De hecho, estuvo muy cerca de integrar la apuesta libertaria para el 26 de octubre.

Noticias relacionadas
La militancia llenó las calles porteñas por el Día de la Lealtad peronista.

Día de la Lealtad: marcha a la casa de Cristina Kirchner y las elecciones en la mira

Caren Tepp encabeza la lista de Fuerza Patria para el 26 de octubre

Caren Tepp a Adorni: "Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más"

“Necesitamos que después del 26 de octubre el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad, afirmó Macri.

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

El presidente Javier Milei se mostró incómodo en una entrevista con el periodista Estaban Trebucq

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Ver comentarios

Las más leídas

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Lo último

Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

La aprobación de una norma que permita al paciente decidir su destino final generó revuelo en Uruguay. Dos abogadas debatieron con miradas antagónicas

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Ovación
Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

Franco Colapinto no pasó el primer corte de la sprint en Austin por 98 milésimas y largará 17º

Franco Colapinto no pasó el primer corte de la sprint en Austin por 98 milésimas y largará 17º

Policiales
Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

La Ciudad
Escúchenme: La infancia no pide permiso, exige derechos

Por María Andrea Fortunio / Dirección Gral. de Infancias y Familias
La Ciudad

"Escúchenme": La infancia no pide permiso, exige derechos

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero