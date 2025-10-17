Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

La decisión judicial es en respuesta a una denuncia contra Chumpitaz por capitalizar alusiones a La Libertad Avanza

Uno de los afiches que detonaron la presentación de LLA de Santa Fe.

A casi una semana de los comicios legislativos, la Justicia federal con competencia electoral dispuso este viernes que e l candidato a diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Compromiso Federal) retire su cartelería y folletería en el término de doce horas . La medida es en respuesta a un planteo de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe, que había intimado al postulante de Compromiso Federal a revertir su campaña comunicacional por considerar que capitaliza, sin la debida autorización, tanto el ideario como referencias clave del partido violeta .

Básicamente, la resolución del juez Aurelio Cuello Murúa consideró que “la cartelería utilizada por el partido Compromiso Federal podría generar confusión en el electorado al momento de emitir su voto” .

El planteo firmado por Marcos Peyrano , apoderado de La Libertad Avanza de Santa Fe, y presentado ante Magdalena Gutiérrez (secretaria Electoral de la Nación en la provincia) apuntó a Chumpitaz por el uso reiterado e indebido (en redes sociales, folletería, cartelería callejera y otros medios de difusión) de imágenes y fotografías de referentes de LLA y colores y símbolos de ese espacio sin la correspondiente autorización .

También le endilgaron la utilización de denominaciones de listas y consignas que generan confusión con La Libertad Avanza y la asociación a referentes políticos de ese partido como la ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora, Patricia Bullrich , y el propio presidente, Javier Milei .

Los fundamentos de La Libertad Avanza

“Eso mueve a confusión al electorado”, se advirtió en la presentación ante Gutiérrez, que aludió a la afectación de derechos constitucionales y al Código Civil y Comercial.

Tras estimar que la jugada de Chumpitaz “viola toda norma que rige los comicios, tanto desde lo legal como desde lo ético”, en la LLA de Santa Fe alertaron acerca de una “estafa política y fraude moral al electorado”.

GC2 Los libertarios le endilgan a Chumpitaz su asociación a la ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora, Patricia Bullrich. Foto: Archivo / La Capital

Por eso, el espacio liderado en Santa Fe por la diputada nacional Romina Diez pidió que “se intime de modo inmediato al candidato y/o partido político infractor a cesar en el uso indebido de imágenes, colores, consignas y denominaciones que generen confusión” con La Libertad Avanza y el pronto “retiro o baja de toda publicidad (física o digital) que reproduzca esos elementos”.

Asimismo, LLA de Santa Fe solicitó que se instruyan las actuaciones correspondientes para “determinar la responsabilidad electoral y, eventualmente penal, por la utilización fraudulenta de una personería partidaria sin sustento real”.

La defensa de Gabriel Chumpitaz

Sin embargo, Chumpitaz confirmó a La Capital que responderá el planteo de LLA ante la Justicia federal con competencia electoral y que no modificará su estrategia de campaña, al tiempo que advirtió sobre “un hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de la Argentina”.

En ese sentido, aseguró que la intimación libertaria incluye “manifestaciones infundadas, carentes de sustento fáctico y jurídico”, y configura “un triste y lamentable intento de censura política” hacia la lista que encabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gfchumpitaz/status/1979202025901494376&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA ACABA DE INICIARNOS UNA DEMANDA ANTE LA JUSTICIA FEDERAL PARA BAJAR NUESTRA LISTA A DIPUTADOS NACIONALES



Con manifestaciones infundadas, carentes de sustento fáctico y jurídico, configurando un triste y lamentable intento de censura política hacia nosotros — Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) October 17, 2025

“Es una acción incompatible con la libertad de expresión y el derecho de participación democrática, que será categóricamente rechazada ya que nuestras piezas comunicacionales y colores institucionales fueron oportunamente inscriptos ante la autoridad electoral competente y en ejercicio”, añadió el legislador.

Chumpitaz explicó que la campaña de Compromiso Federal se ajusta a “una estricta identidad cromática personalizada en las ideas, propuestas y programas que lleva adelante el espacio” y, en ese sentido, dijo que no hay “mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos”.

Chumpitaz busca revalidar su banca en octubre por fuera de LLA, más allá de mostrarse muy cercano a la propuesta mileísta. Tras ejercer funciones como concejal y diputado provincial, en 2021 asumió una banca en la Cámara baja nacional, cargo que caducará en diciembre próximo.

El rosarino siempre representó al PRO y, si bien participó del armado del gobernador Maximiliano Pullaro, fue uno de los primeros dirigentes del partido amarillo en sintonizar con LLA. De hecho, estuvo muy cerca de integrar la apuesta libertaria para el 26 de octubre.