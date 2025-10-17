La Capital | Ovación | Central

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Ariel Holan pierde a uno de sus habituales titulares de Central por lesión, mientras que otros dos que estaban con molestias finalmente jugarán.

17 de octubre 2025 · 15:12hs
Ariel Holan da indicaiones ante Vélez. El triunfo tuvo costo para Central.

Virginia Benedetto

Ariel Holan da indicaiones ante Vélez. El triunfo tuvo costo para Central.

Una baja importante en Central, para el partido del domingo ante Platense. Todo venía viento en popa pero para el encuentro de la decimotercera fecha del Clausura en el Gigante de Arroyito, Ariel Holan se quedará sin una pieza fundamental. Concretamente, Jorge Broun se queda afuera.

Pensar que en el final del encuentro ante Vélez en Liniers, el entrenador local Guillermo Barros Schelotto protestó como loco cuando Broun quedó tendido en el piso, inmediatamente después del gol de la victoria de Ignacio Malcorra. Pero quedó claro que el capitán canalla no disimuló.

Es más, debió salir en ese final y entró Axel Werner, que tuvo una muy buena intervención en el final para mantener el 2 a 1.

El reemplazante de Jorge Broun en Central

Justamente, Werner no juega desde hace casi prácticamente un año. Su último encuentro fue ante Instituto, el próximo rival canalla en Alta Córdoba, cuando Central ganó 3 a 0, así que su antecedente es bueno.

Broun ni siquiera concentra y al banco de suplentes irá el arquero de la reserva, Damián Fernández, de muy buen presente en el equipo que lidera la zona en el torneo Proyección.

En tanto, Alejo Veliz, otro de los tocados ante Vélez, jugará. Lo mismo Ángel Di María, quien también se retiró con alguna molestia.

