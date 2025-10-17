La Capital | Ovación | Ever Banega

La roja a Éver Banega, que no iba a jugar pero entró, fue el símbolo de la debacle de Newell's

El capitán fue el estandarte de la impotencia ante Argentinos Juniors. Fue al banco por una molestia, ingresó y metió un planchazo tremendo

17 de octubre 2025 · 23:20hs
Felipe Viola le muestra la roja a Ever Banega

Felipe Viola le muestra la roja a Ever Banega, el capitán de Newell's que jugó poco más de media hora en la derrota ante Argentinos Juniors.

Éver Banega terminó como el símbolo de la debacle rojinegra ante Argentinos Juniors. No iba a jugar por una molestia, fue al banco, entró en el complemento con Newell’s perdiendo y metió un planchazo tremendo que no podía merecer otra cosa que la tarjeta roja.

Banega quedó afuera del once. Ya había salido en el complemento del empate con Tigre, pero fue al banco. El Ogro Fabbiani llevó 24 jugadores, pero como tres eran arqueros ante las dudas sobre cómo llegaría Juan Espínola, el capitán fue recambio.

Tras irse al descanso con derrota, Fabbiani lo mandó a la cancha y su influencia no fue importante, más allá de que hasta su salida el marcador no se había alterado. Pero a los 36’ del complemento, al volante se le salió la chaveta y le entró durísimo a Leandro Lozano con un planchazo en campo del Bicho.

Toda la impotencia de Banega

Una acción pura impotencia que no pudo merecer otra cosa que la tarjeta roja por parte del novel árbitro Felipe Viola, por lo que Newell’s quedó con diez.

>> Leer más: Alivio para Newell's: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

Encima, fue en el único momento en que Newell's se había aproximado bien con dos buenos remates del también ingresado Darío Benedetto.

Con tres partidos por delante, Banega (tres expulsiones desde su regreso) seguramente se perderá más de uno, además del próximo ante Unión en el Coloso. Donde dicho sea de paso, Luca Regiardo tampoco estará por acumulación de amarillas.

