Novedades en Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

El entrenador Canalla ultima los detalles para el partido ante Platense, en el que haría tres cambios respecto a los once que vienen de ganarle a Vélez

Ariel Holan desea que Central esté a la altura de lo que se jugará ante Platense, en un Gigante a pleno.

Ariel Holan espera, al igual que sus jugadores, el partido contra Platense . Después de analizar bien unos cuantos detalles por lesiones de algunos futbolistas, el DT de Central mete un cambio en la lista de concentrados, que a priori no le alterará el pensamiento que tiene respecto al equipo.

El técnico Canalla comenzó la semana sabiendo que debía esperar por la evolución de algunos jugadores que habían terminado con molestias el choque contra Vélez, en Liniers. Y había una decisión que estaba tomada, pero que cambió sobre la marcha .

El viernes por la tarde, desde Central emitieron un parte médico en el que dieron cuenta de una "sobrecarga en los isquiotibiales izquierdos" que sufría Jorge Broun , lo que llevó a pensar, de manera atinada por cierto, que Fatura no iba a estar presente en el choque de este domingo en Arroyito.

La idea principal se mantiene, ya que el arquero será Axel Werner, pero el cuerpo técnico decidió (seguramente en consenso con el jugador y el cuerpo médico) que Fatu finalmente se meta en la lista de concentrados.

Fatuu Broun tuvo que dejar la cancha ante Vélez y no será titular contra Platense, pero iría al banco. Celina Mutti Lovera / La Capital

Al parecer, Broun está algo mejor de aquella molestia que sufrió en el final del partido ante Vélez, por lo que se decidió que integre la lista de concentrados. No obstante, sigue firme la idea de que no será titular. Es de imaginar también que Fatu quiera formar parte del grupo en un partido que sin dudas será especial.

De no mediar imprevistos, Fatu Broun no sólo será parte de los concentrados, sino que ocuparía un lugar en el banco de relevos.

La chance para Werner

Werner tuvo que saltar a la cancha en los últimos minutos en Liniers y cuando se esperaba que Broun se recuperara, al rafaelino le apareció la chance de jugar nuevamente de titular.

El del domingo será su tercer partido en el año como titular y el cuarto en el que sumará minutos.

Werner Werner vuelve a la titularidad en el arco de Central. La última vez que lo hizo fue en abril de este año, ante Instituto. Marcelo Bustamante / La Capital

El buen antecedente que tiene Werner en este 2025 es que las dos veces (ambos en el torneo Apertura) que le tocó desde el arranque, terminó el partido con la valla invicta.

El primero fue en la visita a Deportivo Riestra, encuentro en el que Central se trajo un punto por el empate sin goles. El segundo fue en el Gigante, en la goleada por 3 a 0 sobre Instituto.

Lo que piensa Holan sobre el resto

Como acostumbra, Holan confirmará el equipo una hora antes del inicio del partido, pero hay algunas cosas que ya parecen seguras. Una de ellas es la vuelta a la titularidad de Jaminton Campaz luego de su paso por la selección de Colombia. El tumaqueño ingresará en lugar de Santiago López.

También es un hecho que tanto Ángel Di María como Alejo Véliz se recuperaron de las molestias que sintieron ante Vélez y ambos serán parte del equipo titular.

Enzo NUEVO Enzo Giménez viene de hacer un buen partido y se mantendría en el equipo, pero como lateral por derecha. Celina Mutti Lovera / La Capital

Sí habrá que esperar para ver en qué posición actuará Enzo Giménez, aunque todo parece indicar que bajará al lateral y le dejará el puesto de extremo a Enzo Copetti, quien desplazaría a Emanuel Coronel.

El probable de Central

A la espera de la confirmación de los once que jugará ante Platense, el probable de Central para este domingo sería con: Axel Werner; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Copetti, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1979694715600855298&partner=&hide_thread=false Concentrados Platense para la Fecha 13 del #TorneoBetano | Clausura 2025 #VamosCanalla pic.twitter.com/AtJ0VLzuG9 — Rosario Central (@RosarioCentral) October 18, 2025

Además de estos once que se presumen titulares, Holan concentró a otros 12 futbolistas: Jorge Broun, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Juan Manuel Elordi, Federico Navarro, Samuel Beltrán, Francesco Lo Celso, Santiago López, Giovanni Cantizano, Agustín Módica y Fabricio Oviedo.