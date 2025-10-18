La Capital | Ovación | Central

Novedades en Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

El entrenador Canalla ultima los detalles para el partido ante Platense, en el que haría tres cambios respecto a los once que vienen de ganarle a Vélez

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

18 de octubre 2025 · 16:03hs
Ariel Holan desea que Central esté a la altura de lo que se jugará ante Platense

Leonardo Vincenti / La Capital

Ariel Holan desea que Central esté a la altura de lo que se jugará ante Platense, en un Gigante a pleno.

Ariel Holan espera, al igual que sus jugadores, el partido contra Platense. Después de analizar bien unos cuantos detalles por lesiones de algunos futbolistas, el DT de Central mete un cambio en la lista de concentrados, que a priori no le alterará el pensamiento que tiene respecto al equipo.

El técnico Canalla comenzó la semana sabiendo que debía esperar por la evolución de algunos jugadores que habían terminado con molestias el choque contra Vélez, en Liniers. Y había una decisión que estaba tomada, pero que cambió sobre la marcha.

El viernes por la tarde, desde Central emitieron un parte médico en el que dieron cuenta de una "sobrecarga en los isquiotibiales izquierdos" que sufría Jorge Broun, lo que llevó a pensar, de manera atinada por cierto, que Fatura no iba a estar presente en el choque de este domingo en Arroyito.

La idea principal se mantiene, ya que el arquero será Axel Werner, pero el cuerpo técnico decidió (seguramente en consenso con el jugador y el cuerpo médico) que Fatu finalmente se meta en la lista de concentrados.

Fatuu
Broun tuvo que dejar la cancha ante Vélez y no será titular contra Platense, pero iría al banco.

Broun tuvo que dejar la cancha ante Vélez y no será titular contra Platense, pero iría al banco.

Al parecer, Broun está algo mejor de aquella molestia que sufrió en el final del partido ante Vélez, por lo que se decidió que integre la lista de concentrados. No obstante, sigue firme la idea de que no será titular. Es de imaginar también que Fatu quiera formar parte del grupo en un partido que sin dudas será especial.

>> Leer más: En Central se preparan para vivir un domingo y jugar un partido con el corazón en la mano

De no mediar imprevistos, Fatu Broun no sólo será parte de los concentrados, sino que ocuparía un lugar en el banco de relevos.

La chance para Werner

Werner tuvo que saltar a la cancha en los últimos minutos en Liniers y cuando se esperaba que Broun se recuperara, al rafaelino le apareció la chance de jugar nuevamente de titular.

El del domingo será su tercer partido en el año como titular y el cuarto en el que sumará minutos.

Werner
Werner vuelve a la titularidad en el arco de Central. La última vez que lo hizo fue en abril de este año, ante Instituto.

Werner vuelve a la titularidad en el arco de Central. La última vez que lo hizo fue en abril de este año, ante Instituto.

El buen antecedente que tiene Werner en este 2025 es que las dos veces (ambos en el torneo Apertura) que le tocó desde el arranque, terminó el partido con la valla invicta.

>> Leer más: El electrocardiograma a Central le da como para seguir haciendo vida normal

El primero fue en la visita a Deportivo Riestra, encuentro en el que Central se trajo un punto por el empate sin goles. El segundo fue en el Gigante, en la goleada por 3 a 0 sobre Instituto.

Lo que piensa Holan sobre el resto

Como acostumbra, Holan confirmará el equipo una hora antes del inicio del partido, pero hay algunas cosas que ya parecen seguras. Una de ellas es la vuelta a la titularidad de Jaminton Campaz luego de su paso por la selección de Colombia. El tumaqueño ingresará en lugar de Santiago López.

También es un hecho que tanto Ángel Di María como Alejo Véliz se recuperaron de las molestias que sintieron ante Vélez y ambos serán parte del equipo titular.

Enzo NUEVO
Enzo Giménez viene de hacer un buen partido y se mantendría en el equipo, pero como lateral por derecha.

Enzo Giménez viene de hacer un buen partido y se mantendría en el equipo, pero como lateral por derecha.

Sí habrá que esperar para ver en qué posición actuará Enzo Giménez, aunque todo parece indicar que bajará al lateral y le dejará el puesto de extremo a Enzo Copetti, quien desplazaría a Emanuel Coronel.

El probable de Central

A la espera de la confirmación de los once que jugará ante Platense, el probable de Central para este domingo sería con: Axel Werner; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Copetti, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1979694715600855298&partner=&hide_thread=false

Además de estos once que se presumen titulares, Holan concentró a otros 12 futbolistas: Jorge Broun, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Juan Manuel Elordi, Federico Navarro, Samuel Beltrán, Francesco Lo Celso, Santiago López, Giovanni Cantizano, Agustín Módica y Fabricio Oviedo.

rosario central vs platense: hora, canal y posibles formaciones del torneo clausura

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

La Fortaleza se iluminó con el recuerdo de Miguel Ángel Russo.

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial

Los chicos del sub 16 de Central terminaron segundos en la Adidas Cup.

El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

Ariel Holan da indicaiones ante Vélez. El triunfo tuvo costo para Central.

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Análisis: Franco Colapinto, la puesta a punto que favoreció a Pierre Gasly y su ambición de ir por más

Análisis: Franco Colapinto, la puesta a punto que favoreció a Pierre Gasly y su ambición de ir por más

En su despedida de la Primera A de la Urba, Atlético del Rosario se despachó con una goleada

En su despedida de la Primera A de la Urba, Atlético del Rosario se despachó con una goleada

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense
Ovación

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Educación

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
POLICIALES

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia
Ovación

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga
La Ciudad

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
Política

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"