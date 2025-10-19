Gisela Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa provincial que definirá la elección

Rosario será uno de los escenarios clave en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, y los últimos sondeos confirman que la disputa entre Gisela Scaglia y el kirchnerismo se definirá voto a voto.
Dos encuestas muestran paridad entre la candidata de Provincias Unidas y la del kirchnerismo. El libertario Pellegrini retrocede y Del Frade sostiene un núcleo de apoyo
De acuerdo con la medición de Innova Opinión Pública, realizada entre el 10 y 12 de octubre en Rosario y Santa Fe, Scaglia -actual vicegobernadora y candidata a diputada nacional impulsada por Maximiliano Pullaro- ronda el 25 % al 28 % de las preferencias, mientras que Caren Tepp, del kirchnerismo, se ubica entre 24 % y 28 %, una diferencia dentro del margen de error.
Detrás aparecen Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza), con cerca de 23 %, y Carlos Del Frade, que alcanza picos del 5 %.
La imagen de las gestiones también incide en la definición: Pullaro alcanza una aprobación del 53 % en Rosario, mientras que el presidente Javier Milei registra una positiva del 36 %, 17 puntos menos que en enero, cuando rozaba el 53 %. El contraste explica parte del impulso que Provincias Unidas logró consolidar en el sur provincial.
El estudio de In.fluencia Consultoría, que relevó la capital provincial el 14 y 15 de octubre, muestra una tendencia similar: Scaglia lidera con 29 %, seguida por Tepp (24 %) y Pellegrini (23 %). En ambos casos, los niveles de aprobación de la gestión santafesina superan ampliamente a los del gobierno nacional.
Para los analistas, el oficialismo provincial logró retener altos niveles de apoyo y transferir parte de ese respaldo a su candidata. En cambio, el voto libertario aparece debilitado entre otras cosas por el caso Espert, que según casi la mitad de los consultados influyó negativamente en la intención de voto.
Si las tendencias se mantienen, Rosario volverá a ser decisiva en una elección donde Provincias Unidas buscará confirmarse como la fuerza más votada de la provincia.
