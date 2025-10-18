La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central Córdoba tuvo una tarde para el olvido y cayó justamente ante los Gallegos tras haber ganado 2 a 1 en el partido de ida

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

18 de octubre 2025 · 15:25hs
Central Córdoba cayó 3 a 0 ante Deportivo Español en el Gabino Sosa en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Reducido de Primera C y quedó eliminado. Los goles de los Gallegos lo hicieron Mario Senra (44'), en contra de su valla, a los 76' Manuel Fernández y a los 89' Daian Vocos.

Los charrúas ganaron 2 a 1 el cotejo de ida como visitantes y con solo empatar accedían a semifinales.

Con un buen marco de público y con la expectativa de llegar a la semifinales del Reducido en la Primera C, Central Córdoba salió decidido a quedarse con la victoria ante Deportivo Español.

Desde el inicio, el Matador se hizo dueño de la pelota y el campo de juego con el buen trabajo de sus mediocampistas. Con el correr de los minutos, el trámite se hizo parejo y no se crearon situaciones de peligro sobre los arcos de Gastaudo y Ruggiero.

El local siguió manejando la pelota trató de llegar al arco de Deportivo Español pero careció de profundidad en los metros finales.

Pero a los 44' llegó el gol en contra de Senra tras una jugada individual de Cohen apareció el desvío del defensor charrúa, el balón le pasó por las piernas de Gastaudo y para la sorpresa de todo el Gabino, la visita se puso al frente del marcador por 1 a 0.

En el segundo tiempo cometió muchos errores en defensa, careció de profundidad en los metros finales y para colmo Facundo Marín, el mejor jugador en la temporada, vio la roja. A partir de ahí el dueño de casa no tuvo reacción para revertir el mal momento. Después llegaron los goles de Mauricio Fernández y Daian Vocos para poner el 3 a 0 final. El Gallego se llevó el boleto a semifinales y el Charrúa se quedó sin nada.

Los goles del partido y la expulsión de Marín

PT 44': la visita se pone en ventaja por un gol en contra de Senra

ST 14': Facundo Marín fue expulsado por doble amonestación.

ST 31': Manuel Fernández saca ventaja de dos goles para los visitantes

Formaciones de Central Córdoba y Deportivo Español

Central Córdoba: Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Juan Ignacio Cettou (73' Pablo Vranjicán) y Mario Senra; Gonzalo Gómez e Isaías Sierra (77' Emanuel Rodríguez); Facundo Marín, Tomás Ramírez y Joaquín Messi (77' Guido Di Vanni); Lucas Manochi (64' Valentín Rovetto)

DT: Daniel Teglia – Diego Acoglanis

Suplentes: Ignacio Colombo, Matías Ramírez, Valentino Mozzi, Santiago Buzzi, Agustín Flores

Deportivo Español: Mauro Ruggiero; Elías Barraza (ET Gastón Nieto), Axel Romero (64' Cristian Barrios), Sebastián De Luca y Emir Ham Alessio; Ezequiel Cohen (79' Jerónimo Vilariño), Santiago Yossini, Nicolás Ríos y Nicolás Salerno (ET Daian Vocos); Mauricio Fernández (84' Santiago López) y Gonzalo Vivanco.

DT: Néstor Fernández

Suplentes: Neyder Aragón Carmona, Tobías Narejko, Jonathan Papillu y Víctor Hugo Gómez.

Arbitro: Carlos Gabriel Flores

