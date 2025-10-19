San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Estaba con un grupo de amigos a bordo de una canoa, perdió el equilibrio y terminó en el agua. Fue encontrado este domingo

El cuerpo de Máximo Benjamín Cerda , el adolescente de 15 años que era intensamente buscado desde el jueves en San Lorenzo , fue hallado este domingo por la mañana en las aguas del río Paraná.

Según informaron fuentes policiales , el hallazgo se produjo alrededor de las 8.30, cuando personal de Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo flotando en inmediaciones del Club Náutico, cerca de la toma de agua, a la altura de calle San Luis y la ribera del río.

El joven había desaparecido el jueves 16, cerca de las 15, cuando se encontraba junto a un grupo de amigos en la zona de la costanera sanlorencina, entre las calles San Luis y Urquiza. De acuerdo con los testimonios recabados, los chicos se habían subido a una canoa y, en un momento, Máximo perdió el equilibrio y cayó al agua. A pesar de los intentos de sus compañeros por rescatarlo, rápidamente lo perdieron de vista.

Desde entonces, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó efectivos de la Prefectura Naval y la Unidad Regional XVII, con la colaboración de buzos tácticos y embarcaciones que recorrieron el sector durante tres días.

El hallazgo de este domingo permitió confirmar el peor desenlace. Tras las pericias de rigor, el cuerpo fue retirado del agua y puesto a disposición del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó las actuaciones correspondientes.