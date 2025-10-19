San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

El cuerpo de Máximo Benjamín Cerda, el adolescente de 15 años que era intensamente buscado desde el jueves en San Lorenzo, fue hallado este domingo por la mañana en las aguas del río Paraná.
El cuerpo de Máximo Benjamín Cerda, el adolescente de 15 años que era intensamente buscado desde el jueves en San Lorenzo, fue hallado este domingo por la mañana en las aguas del río Paraná.
Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 8.30, cuando personal de Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo flotando en inmediaciones del Club Náutico, cerca de la toma de agua, a la altura de calle San Luis y la ribera del río.
El joven había desaparecido el jueves 16, cerca de las 15, cuando se encontraba junto a un grupo de amigos en la zona de la costanera sanlorencina, entre las calles San Luis y Urquiza. De acuerdo con los testimonios recabados, los chicos se habían subido a una canoa y, en un momento, Máximo perdió el equilibrio y cayó al agua. A pesar de los intentos de sus compañeros por rescatarlo, rápidamente lo perdieron de vista.
Desde entonces, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó efectivos de la Prefectura Naval y la Unidad Regional XVII, con la colaboración de buzos tácticos y embarcaciones que recorrieron el sector durante tres días.
El hallazgo de este domingo permitió confirmar el peor desenlace. Tras las pericias de rigor, el cuerpo fue retirado del agua y puesto a disposición del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó las actuaciones correspondientes.
