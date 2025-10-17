La Capital | Política | Macri

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

El exmandatario y actual líder del PRO brindó un mensaje a través de sus redes sociales y el asesor presidencial respaldó sus palabras

17 de octubre 2025 · 14:56hs
“Necesitamos que después del 26 de octubre el gobierno convoque al diálogo

“Necesitamos que después del 26 de octubre el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad", afirmó Macri.

El exmandatario Mauricio Macri pidió conformar una mayoría legislativa que posibilite instrumentar las reformas que el gobierno de Javier Milei tiene en mente y el asesor presidencial, Santiago Caputo, se mostró en sintonía.

A través de su cuenta de X, y en la recta final de la campaña electoral por la composición del Congreso, el titular del PRO resaltó: “Necesitamos que después del 26 de octubre el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar. Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”.

En un posteo que tituló “Ahora hay que arrancar y crecer sin parar”, el exmandatario destacó que la administración libertaria logró detener la inflación, “después de importantes sacrificios (que continúan)”.

“El país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1 por ciento en septiembre, un número que era impensable hace dos años”, sostuvo. Y sumó: “Si lo comparamos con la inflación de 211,4 % anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”.

La arenga de Macri

“Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”, alertó.

En esa línea, Macri subrayó: “Para eso, es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión. Con ese objetivo tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos”.

“Empecemos por lo más importante: la ley de presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”, enumeró.

Al respecto, añadió: “Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, es el camino que debemos recorrer. El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir ese compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”.

Tras varios episodios de tensión, Caputo, uno de los principales detractores de Macri, utilizó sus redes oficiales para respaldar el mensaje. “Estamos de acuerdo, presidente Macri. La Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el presidente Milei lidera. TMAP (todo marcha acorde al plan)”, planteó al citar el posteo del jefe del PRO.

Luego de algunas visitas a la Quinta de Olivos, Macri protagonizó una campaña de redes para traccionar al votante de Juntos por el Cambio (JxC).

