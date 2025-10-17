El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana Las condiciones climáticas serán favorables tanto sábado como domingo, con temperaturas agradables para hacer planes al aire libre 17 de octubre 2025 · 23:12hs

Virginia Benedetto / La Capital El cielo tendrá algunas nubes pasajeras, pero el tiempo estará muy agradable en la ciudad durante el fin de semana.

La lluvia y el viento que dominaron el tiempo en Rosario este viernes quedaron atrás. Las condiciones climáticas serán favorables, con temperaturas agradables para disfrutar de parques, plazas o de cualquier plan al aire libre durante el fin de semana. De todos modos, habrá que darle unas horas al sol para que se vuelva a acomodar en el cielo rosarino.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado que tendrá neblinas durante la madrugada y la mañana. Con el correr de las horas, el cielo estará algo nublado durante la tarde, condición que se replicará hacia la noche.

Las marcas que se esperan de los termómetros permiten pensar en planes al aire libre, ya que la temperatura mínima será de 11º y la máxima no pasará de los 25º.

Para el domingo, el SMN prevé una situación muy similar. El Día de la Madre llegará a Rosario con algunas nubes que interrumpirán brevemente al sol en distintos momentos de la jornada, aunque nada que amerite preocupación. Las temperaturas serán casi idénticas a las del sábado (13º de mínima y 25º de máxima), por lo que el panorama pinta ideal para disfrutar del día.