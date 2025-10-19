La Capital | Policiales | río

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

El hecho ocurrió este domingo de madrugada, a la altura de Wheelwright al 1700. La víctima tenía 30 años

19 de octubre 2025 · 09:34hs
Asalto en la costa central

Asalto en la costa central, a metos del río Paraná

Un violento intento de robo terminó con un joven muerto este domingo a la madrugada en la zona de la barranca del río Paraná, a la altura de Wheelwright al 1700, en el centro de Rosario.

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 3.15, cuando una pareja que se encontraba a la vera del río fue abordada por dos hombres armados que intentaron asaltarlos.

La mujer, de 18 años, contó a los agentes de la Brigada Motorizada que uno de los atacantes le apuntó con un arma de fuego y le exigió sus pertenencias. En ese momento, logró correr para pedir ayuda, mientras su pareja —identificada como Lucas Martín C., de 30 años— forcejeaba con los agresores.

Por causas que aún se investigan, durante el enfrentamiento el joven cayó desde la barranca hasta la orilla del río, donde murió casi en el acto.

El 911 recibió el llamado de emergencia y los móviles policiales llegaron en menos de cinco minutos. En un operativo de rastrillaje, a unos 100 metros del lugar, los uniformados detuvieron a un hombre identificado como Luis Rodrigo F., de 38 años, quien se encontraba agazapado detrás de unos árboles y con una mochila que pertenecería a la víctima.

El otro sospechoso logró escapar y es buscado por la policía.

