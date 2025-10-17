Caren Tepp a Adorni: "Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más" La candidata a diputada de Fuerza Patria apuntó contra el vocero presidencial tras una serie de ataques en redes sociales orquestados por el gobierno nacional 17 de octubre 2025 · 16:35hs

Caren Tepp encabeza la lista de Fuerza Patria para el 26 de octubre

La candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, salió al cruce del vocero presidencial Manuel Adorni tras una serie de ataques en redes sociales impulsados desde el gobierno nacional. “Mientras ustedes dan batallas imaginarias contra supuestos comunistas para ser una potencia dentro de 40 años, nosotros estamos auxiliando a la gente que ya no sabe de dónde sacar fuerzas para seguir adelante”, sostuvo Tepp.

La dirigente cuestionó el uso de los canales oficiales de comunicación para difundir mensajes falsos y agresiones políticas. “El gobierno nacional utiliza la comunicación del Estado para hacer campaña, atacando a quienes pensamos distinto. En lugar de ocuparse del aumento del costo de vida, de los salarios o de la educación pública, se dedican a inventar enemigos para distraer a la sociedad”, señaló la candidata santafesina.

No quieren que el país crezca. No quieren que ganes más ni que tengas un trabajo mejor. No quieren que salgas adelante ni que tengas libertad. Solo quieren verte ahí, empobrecido y sin futuro.

Fin. pic.twitter.com/LjXAEGMmBc — Manuel Adorni (@madorni) October 16, 2025



Como en cada elección, cuando se acercan los momentos decisivos y crecemos en apoyo, empiezan a circular noticias falsas. Esta vez inventaron una supuesta cartelería callejera.

Frenar a Milei también es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular a la… pic.twitter.com/LcRWiMWA9v — Caren Tepp (@carentepp) October 13, 2025



Frenar a Milei también es frenar a quienes hacen de la mentira y el engaño una forma de manipular a la… pic.twitter.com/LcRWiMWA9v — Caren Tepp (@carentepp) October 13, 2025 Tepp también apuntó directamente al presidente Javier Milei, quien aseguró que “si seguimos por esta vía, en 15 años podemos estar a la altura de España o Italia, y en 30 o 40 años alcanzar los ingresos de Irlanda o Suiza y ser una potencia mundial”. “En estos gobiernos de ajuste, siempre la gente tiene que esperar para vivir mejor, y ese futuro nunca llega”, replicó.

“Mientras Milei intenta engañar con una Argentina potencia a futuro para seguir pidiendo un esfuerzo más, hoy la realidad es que millones de personas refinancian una tarjeta de crédito con otra, se endeudan para pagar el supermercado y no saben si el mes que viene les duplican el alquiler y se tienen que ir de su casa. Los jubilados, después de trabajar toda su vida, no pueden ni comprarle una golosina a su nieto. Esto demuestra la desconexión enorme que hay entre el gobierno y la gente, la distancia entre su discurso y la vida cotidiana”, agregó. “Esa Argentina solo existe en la cabeza turbada del presidente”, sentenció.

>> Leer más: Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe" Finalmente, la candidata sostuvo que en Santa Fe la prioridad es “frenar el daño que está haciendo Milei” y construir una alternativa política que devuelva esperanza. “La Argentina no necesita cruzadas ideológicas ni promesas a cuarenta años. Necesita gobernantes que escuchen, que planifiquen y que se ocupen de que la gente viva mejor hoy, no dentro de cuatro décadas”, concluyó.