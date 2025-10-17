La Capital | Política | Milei

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez: ahora fue con Esteban Trebucq

El mandatario se exasperó ante las consultas sobre su visita a Donald Trump y sobre la crisis económica. "Vamos por el camino correcto", sentenció

17 de octubre 2025 · 09:40hs
El presidente Javier Milei se mostró incómodo en una entrevista con el periodista Estaban Trebucq

El presidente Javier Milei se mostró incómodo en una entrevista con el periodista Estaban Trebucq

Una vez más, el presidente Javier Milei se puso nervioso ante las preguntas de un periodista. Luego de un tenso cruce con Eduardo Feinmann, donde se quedó en blanco tras ser consultado por los vínculos de José Luis Espert con el empresario Fred Manchado, el mandatario mostró visiblemente incómodo y terminó a los gritos en una entrevista con Esteban Trebucq, conductor de LN+.

Todo comenzó cuando Trebucq le consultó al presidente sobre su visita a Trump, y la lapidaria frase que lanzó el estadounidense, (“Si el oficialismo pierde, no seremos tan generosos con Argentina”), la cual generó un impacto negativo inmediato en el mercado local. Rápidamente, Milei negó el condicionamiento a la ayuda financiera de Estados Unidos, y lo tildó de “malinterpretación maliciosa”

"La malinterperación maliosa de una periodista descontextualizando una definición del presidente Trump para operar en contra del Gobierno porque tienen problemas en su mercado", explicó Milei sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, ya levantando el tono de voz.

Embed

>> Leer más: Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

“Pero el presidente Trump posteó Midterm (elecciones de medio término)”, le returcó Esteban Trebucq. Lo que el periodista intentó plantear es que Trump condicionó la ayuda económica a Argentina a los resultados de las próximas elecciones legislativas, programadas para el 26 de octubre.

Ya a los gritos y visiblemente nervioso, Milei respondió: "Si me interrumpe, agarre y haga la interpretación del Grupo Clarín que busca operar porque tienen problemas y le gusta estafar a la gente".

Milei sobre la economía: “Vamos por el camino correcto”

En la entrevista en LN+, el periodista hizo énfasis en la crisis económica (al igual que Feinmann el miércoles en A24). Frente a estas consultas, el Javier Milei se volvió a exasperar. “Es horrible tener 30% de pobres, es horrible. ¿Pero sabes qué? Vamos en la dirección correcta. Es decir, hoy hay 6 millones de personas que antes no comían, que hoy sí comen, que salieron de la indigencia. Entonces hay un esfuerzo grande que está haciendo toda la sociedad”, comenzó el presidente sobre este tema.

“Pero hay gente que no puede esperar, presidente”, retrucó Trebucq

“¿Qué querés que lo resuelva como lo resolvió el gobierno anterior? Emitiendo 13 puntos del PBI y dejando plantado una hiperinflación que hubiera llevado a la gente, digamos, al 95% de pobres con una inflación que se podría haber ido al 20 000 % y eso no es una solución", respondió Milei, visiblmente enojado.

“Endeudarte para romperle el futuro a tus hijos, a tus nietos, a tus nietos y las demás tampoco es una solución", siguió el presidente, y agregó: "Reventarle la cabeza a a los argentinos con impuestos tampoco funciona".

El tenso cruce con Feinmann

En el marco de una entrevista con Eduardo Feinmann, el presidente Javier Milei vivió un incómodo momento al ser interrogado por la situación económica y por el ex candidato José Luis Espert, quien decidió bajarse de la contienda electoral luego ser imputado por lavado de dinero a partir de su vinculación con Federico “Fred” Manchado, empresario investigado por narcotráfico.

El periodista comenzó preguntándole al mandatario sobre la situación económica. “El 60% de la gente no llega al día 20 (del mes)", comenzó Feinmann. “Emitiendo no se arregla, ¿cómo quiere que lo arregle? “, le respondió el presidente Javier Milei, y agregó: “Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/1978611378786038111?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978611378786038111%7Ctwgr%5Ed4ed77db97b826ebd2d592182f30a3e01dfd2f45%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17607030576919065&partner=&hide_thread=false

Al ver que el mandatario le estaba haciendo preguntas, Feinmann afirmó: “El economista es usted, el especialista en crecimiento económico con y sin dinero”.

>> Leer más: El especial mensaje de Donald Trump a Javier Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

"¿Quiere que haga como el kirchnerismo?", retrucó el presidente, y siguió: "Cuando usted genera inflación, genera distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad. No lo resuelvo imprimiendo papelitos".

Noticias relacionadas
Donald Trump posando con los pulgares para arriba, la firma de Javier Milei

Cierre de campaña en Washington

Javier Milei se mostró molesto frente a la prensa 

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Milei podría cerrar campaña en Rosario como a fines de 2023.

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

melconian sobre la reunion milei-trump: nunca vi una incursion cuasi colonial de este tipo

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Ver comentarios

Las más leídas

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Lo último

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "era su esencia"

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Fuentes oficiales confirmaron que la vicedirectora fue golpeada en la protesta posterior a la declaración de la madre de un estudiante

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Ovación
Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria
Ovación

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Otro escándalo con Martín Demichelis: ahora lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

Rosario se transformó en la capital del fútbol femenino

Rosario se transformó en la capital del fútbol femenino

Los últimos capítulos de Newells, en una mala temporada que ya parece historia

Los últimos capítulos de Newell's, en una mala temporada que ya parece historia

Policiales
Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

La Feria del Libro Rosario propone un viernes para disfrutar a Selva Almada y con más de 25 actividades

La Feria del Libro Rosario propone un viernes para disfrutar a Selva Almada y con más de 25 actividades

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal
Policiales

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios
La Ciudad

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Bullrich: Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional
Política

Bullrich: "Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional"

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años
Policiales

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Caputo prometió una reforma laboral más ágil y negó una devaluación

Por Patricia Martino

Economía

Caputo prometió una reforma laboral "más ágil" y negó una devaluación

Sprint final de LLA, Fuerza Patria y Provincias Unidas en territorio santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Sprint final de LLA, Fuerza Patria y Provincias Unidas en territorio santafesino

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear
POLICIALES

Cayó un sospechoso por violento asalto a pareja a la que dejaron maniatada en Alvear

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: Tengo miedo, no quiero morir
Información General

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: "Tengo miedo, no quiero morir"

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Política

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Información General

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio