Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez: ahora fue con Esteban Trebucq

El mandatario se exasperó ante las consultas sobre su visita a Donald Trump y sobre la crisis económica. "Vamos por el camino correcto", sentenció

El presidente Javier Milei se mostró incómodo en una entrevista con el periodista Estaban Trebucq

Una vez más, el presidente Javier Milei se puso nervioso ante las preguntas de un periodista. Luego de un tenso cruce con Eduardo Feinmann, donde se quedó en blanco tras ser consultado por los vínculos de José Luis Espert con el empresario Fred Manchado, el mandatario mostró visiblemente incómodo y terminó a los gritos en una entrevista con Esteban Trebucq, conductor de LN+.

Todo comenzó cuando Trebucq le consultó al presidente sobre su visita a Trump, y la lapidaria frase que lanzó el estadounidense, (“Si el oficialismo pierde, no seremos tan generosos con Argentina”) , la cual generó un impacto negativo inmediato en el mercado local. Rápidamente, Milei negó el condicionamiento a la ayuda financiera de Estados Unidos , y lo tildó de “malinterpretación maliciosa”

"La malinterperación maliosa de una periodista descontextualizando una definición del presidente Trump para operar en contra del Gobierno porque tienen problemas en su mercado", explicó Milei sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, ya levantando el tono de voz.

“Pero el presidente Trump posteó Midterm (elecciones de medio término)”, le returcó Esteban Trebucq. Lo que el periodista intentó plantear es que Trump condicionó la ayuda económica a Argentina a los resultados de las próximas elecciones legislativas, programadas para el 26 de octubre.

Ya a los gritos y visiblemente nervioso, Milei respondió: "Si me interrumpe, agarre y haga la interpretación del Grupo Clarín que busca operar porque tienen problemas y le gusta estafar a la gente".

Milei sobre la economía: “Vamos por el camino correcto”

En la entrevista en LN+, el periodista hizo énfasis en la crisis económica (al igual que Feinmann el miércoles en A24). Frente a estas consultas, el Javier Milei se volvió a exasperar. “Es horrible tener 30% de pobres, es horrible. ¿Pero sabes qué? Vamos en la dirección correcta. Es decir, hoy hay 6 millones de personas que antes no comían, que hoy sí comen, que salieron de la indigencia. Entonces hay un esfuerzo grande que está haciendo toda la sociedad”, comenzó el presidente sobre este tema.

“Pero hay gente que no puede esperar, presidente”, retrucó Trebucq

“¿Qué querés que lo resuelva como lo resolvió el gobierno anterior? Emitiendo 13 puntos del PBI y dejando plantado una hiperinflación que hubiera llevado a la gente, digamos, al 95% de pobres con una inflación que se podría haber ido al 20 000 % y eso no es una solución", respondió Milei, visiblmente enojado.

“Endeudarte para romperle el futuro a tus hijos, a tus nietos, a tus nietos y las demás tampoco es una solución", siguió el presidente, y agregó: "Reventarle la cabeza a a los argentinos con impuestos tampoco funciona".

El tenso cruce con Feinmann

En el marco de una entrevista con Eduardo Feinmann, el presidente Javier Milei vivió un incómodo momento al ser interrogado por la situación económica y por el ex candidato José Luis Espert, quien decidió bajarse de la contienda electoral luego ser imputado por lavado de dinero a partir de su vinculación con Federico “Fred” Manchado, empresario investigado por narcotráfico.

El periodista comenzó preguntándole al mandatario sobre la situación económica. “El 60% de la gente no llega al día 20 (del mes)", comenzó Feinmann. “Emitiendo no se arregla, ¿cómo quiere que lo arregle? “, le respondió el presidente Javier Milei, y agregó: “Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?”.

Al ver que el mandatario le estaba haciendo preguntas, Feinmann afirmó: “El economista es usted, el especialista en crecimiento económico con y sin dinero”.

"¿Quiere que haga como el kirchnerismo?", retrucó el presidente, y siguió: "Cuando usted genera inflación, genera distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad. No lo resuelvo imprimiendo papelitos".