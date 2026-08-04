El presidente dijo que "hacen falta 50 años de liberalismo, no de Milei"

El jefe del Estado aseguró que aspira a pelear por la reelección, pero aclaró que no busca perpetuarse en el poder. Criticó a Villarruel y negó estar enojado con Macri

El presidente Javier Milei sostuvo este martes que el liberalismo "no depende de una sola persona" y aseguró que aspira a pelear por la reelección, pero aclaró que no busca perpetuarse en el poder .

"Es una pelotudez hablar de mileísmo. Hacen falta 50 años de liberalismo, no de Miei. El liberalismo no depende de una sola persona” , sentenció el mandatario, que competirá en 2027 por otros cuatro años de gestión.

El libertario arremetió con dureza contra la vicepresidenta Victoria Villarruel , a la que definió como una adepta de María Estela Martínez de Perón , y si bien sostuvo que no se arrepiente de haber compartido fórmula, admitió que se trató de "un error" .

"Villarruel no será de nuevo la vice. No se me ocurre eso de incorporar en la fórmula a kirchneristas ni a partidarios de Isabel Perón. No me arrepiento. Es un error. Elegí mal, elegí mal, qué le voy a hacer" , afirmó.

Cristina y Macri

Luego sostuvo que el exmandatario Mauricio Macri llevó al diputado Miguel Ángel Pichetto en la fórmula en 2015, al que definió como "el protector" de Cristina Kirchner, para "polarizar" con el peronismo, aunque descartó estar enojado con el titular del PRO.

"Es una condenada. Está presa. ¿Qué va a hacer el gobierno? No hizo nada y eso derivó en que vaya presa. En otros gobiernos se llevaron a la fórmula al protector porque les servía para polarizar", cuestionó luego de criticar a la dos veces a Cristina.

En esa línea, amplió: "La lógica que tiene la gente que rodea a Macri no descarto que pueda pensar en esos términos".

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Asimismo, negó estar enojado con Macri y planteó que, si lo solicita, volvería a recibirlo en la Quinta de Olivos como estilaban durante la primera etapa de la administración libertaria.

"No estoy enojado con Macri. Sigo teniendo un gran afecto, un gran agradecimiento porque dio un apoyo muy importante y eso lo agradezco", destacó.

"Aprendí mucho de él. Uno toma lo que cree que le sirve y también está el proceso decisorio de uno. Hay muchas cosas de Macri que fueron de utilidad", resaltó Milei además en declaraciones a La Casa Streaming.

Opciones para 2027

Por último, el libertario volvió a revelar que tiene un conjunto de opciones para nombrar un candidato a vicepresidente en 2027.

Y, aunque no dio nombres, se mostró elogioso de Patricia Bullrich, jefa de los senadores del oficialismo. "Es algo que está abierto, depende de la evolución de la política", subrayó.