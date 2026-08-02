Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

“Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”, dijo el presidente argentino, reiterando sus cuestionamientos a su par de Brasil

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , a quien calificó de "ladrón", "corrupto" y "presidiario" , al tiempo que defendió sus declaraciones al sostener que se limitó a describir hechos que considera verdaderos.

En una entrevista con la señal de noticias La Nación+, Milei dijo que Lula “es ladrón, es un corrupto", que "fue condenado, estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario", y que " lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente ".

El presidente explicó de ese modo los calificativos con los que atacó a su par de Brasil durante su visita al vecino país para participar del lanzamiento de la campaña electoral del candidato de la ultraderecha, Flavio Bolsonaro.

Milei y la izquierda latinoamericana

El presidente dijo que sus críticas surgieron de manera espontánea y las enmarcó en su defensa de "las ideas de la libertad". En ese sentido, sostuvo que dirigentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en reiteradas oportunidades sin recibir cuestionamientos similares.

También mencionó entre quienes, según dijo, lo han insultado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al exmandatario boliviano Evo Morales, al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En otro tramo de la entrevista, Milei cuestionó con dureza al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al minimizar el valor de sus opiniones sobre la marcha del país y responsabilizarlo por la situación económica de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario sostuvo que el distrito atraviesa un estancamiento producto de razones ideológicas y atribuyó esa situación a la gestión del gobernador, a quien definió como "comunista". Incluso afirmó que ese modelo de gobierno destruye todo aquello que administra.

Qué dijo de Cristina Fernández

Milei también se refirió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y desestimó cualquier especulación política en torno a ella. Señaló que las presentaciones judiciales que impulsa la exmandataria "le importan un rábano" y remarcó que su única competencia es cumplir con los objetivos que se fijó al asumir la presidencia.

Finalmente, aseguró que su gestión ya concretó las principales promesas de campaña y sostuvo que continuará impulsando reformas, al tiempo que diferenció su proyecto político del que atribuyó a las administraciones anteriores, a las que definió como parte de un "modelo de decadencia".