La Capital | Política | Milei

Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

“Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”, dijo el presidente argentino, reiterando sus cuestionamientos a su par de Brasil

2 de agosto 2026 · 22:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
El presidente Javier Milei cargó contra Lula.

El presidente Javier Milei cargó contra Lula.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón", "corrupto" y "presidiario", al tiempo que defendió sus declaraciones al sostener que se limitó a describir hechos que considera verdaderos.

En una entrevista con la señal de noticias La Nación+, Milei dijo que Lula “es ladrón, es un corrupto", que "fue condenado, estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario", y que "lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente".

El presidente explicó de ese modo los calificativos con los que atacó a su par de Brasil durante su visita al vecino país para participar del lanzamiento de la campaña electoral del candidato de la ultraderecha, Flavio Bolsonaro.

>> Leer más: Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: “¿Quién es ese tipo?”

Milei y la izquierda latinoamericana

El presidente dijo que sus críticas surgieron de manera espontánea y las enmarcó en su defensa de "las ideas de la libertad". En ese sentido, sostuvo que dirigentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en reiteradas oportunidades sin recibir cuestionamientos similares.

También mencionó entre quienes, según dijo, lo han insultado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al exmandatario boliviano Evo Morales, al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En otro tramo de la entrevista, Milei cuestionó con dureza al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al minimizar el valor de sus opiniones sobre la marcha del país y responsabilizarlo por la situación económica de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario sostuvo que el distrito atraviesa un estancamiento producto de razones ideológicas y atribuyó esa situación a la gestión del gobernador, a quien definió como "comunista". Incluso afirmó que ese modelo de gobierno destruye todo aquello que administra.

Qué dijo de Cristina Fernández

Milei también se refirió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y desestimó cualquier especulación política en torno a ella. Señaló que las presentaciones judiciales que impulsa la exmandataria "le importan un rábano" y remarcó que su única competencia es cumplir con los objetivos que se fijó al asumir la presidencia.

Finalmente, aseguró que su gestión ya concretó las principales promesas de campaña y sostuvo que continuará impulsando reformas, al tiempo que diferenció su proyecto político del que atribuyó a las administraciones anteriores, a las que definió como parte de un "modelo de decadencia".

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei busca la forma de resguardar su modelo económico en un momento en que se resquebraja la confianza de la sociedad. 

Operativo blindaje: el plan de Milei para poner su legado bajo llave

La vicepresidenta Victoria Villarruel cargó, sin nombrarlo, contra el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli.

Villarruel retrucó a Santilli y le exigió que "respete el voto popular"

Marcó del Pont calificó de graves los puntos que presentó Milei para reformar la carta orgánica del Banco Central.

Banco Central: Marcó del Pont cruzó a Javier Milei tras las acusaciones por su gestión

Marcó del Pont calificó de graves los puntos que presentó Milei para reformar la carta orgánica del Banco Central.

Marcó del Pont cruzó a Milei tras las acusaciones por su gestión

Ver comentarios

Las más leídas

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Lo último

La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento

La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento

Jorge Almirón: Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo

Jorge Almirón: "Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo"

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento

La medida de fuerza de este lunes se cumplirá en todo el país y coincide con la huelga lanzada por los maestros de escuelas públicas

La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento
Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Del sufrimiento a la reacción: Newells consiguió un valioso empate ante Boca

Por Rodolfo Parody
Ovación

Del sufrimiento a la reacción: Newell's consiguió un valioso empate ante Boca

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos
Política

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario
La Ciudad

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Ovación
El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Policiales
Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios
Policiales

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

La Ciudad
Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Por Javier Felcaro
Política

A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Ignacio Trucco: La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña

Por Alvaro Torriglia
Economía

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Por Silvia Carafa
La Ciudad

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca
La Ciudad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe
La Región

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas
La Ciudad

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura

Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín
La Ciudad

Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín

Renovarán las estaciones de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe
La Ciudad

Renovarán las estaciones de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial
Policiales

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar
La Ciudad

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo
Economía

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
La Ciudad

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional
Política

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años
La Ciudad

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

La prima de Thiago Medina, ex Gran Hermano, lo denunció por abuso sexual
Zoom

La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves
La Ciudad

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Por Ricardo Terán
La Región

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre
La Ciudad

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre