El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor agobiante, ¿llega el alivio este jueves? El primer día del año se presenta con nubosidad en aumento y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde. Cuál será la temperatura máxima 31 de diciembre 2025 · 19:01hs

Virginia Benedetto / La Capital Rosario vivirá días de calor con temperaturas por encima de los 30 grados.

Rosario despide el 2025 inmersa en una verdadera caldera. Durante la jornada del 31 de diciembre, la ciudad se vio atravesada por una masa de aire caliente que hizo que la temperatura máxima trepara hasta los 40º, obligando a los rosarinos a buscar refugio a la sombra y extremar los cuidados para evitar golpes de calor.

Con una sensación térmica que por momentos superó esa marca, la previa de los festejos de fin de año estuvieron marcados por el uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados, a la espera de un cambio en las condiciones meteorológicas que finalmente podría asomar este jueves.

Según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 1º de enero se presenta como una jornada de transición. El organismo prevé una temperatura mínima de 22º y una máxima que alcanzaría los 35º. Si bien la marca térmica es sensiblemente inferior a la del miércoles, el alivio no será inmediato, ya que se espera una jornada con cielo mayormente nublado y una alta cuota de humedad.

Llegan las tormentas a Rosario El pronóstico extendido indica que, hacia la tarde o noche de este primer día de 2026, podrían registrarse tormentas aisladas en la región. La probabilidad de precipitaciones oscila entre un 10 y un 40 por ciento, producto del ingreso de vientos provenientes del sector sur/sureste, que rotarán con ráfagas moderadas hacia el cierre del día. Este cambio de viento es el que finalmente permitiría quebrar la racha de calor extremo que caracterizó el inicio de la semana.

Para los próximos días, el SMN anticipa que la tendencia a la baja se consolidará. El viernes 2 de enero se espera un cielo con nubosidad variable, una mínima de 21º y una máxima de 32º, lo que representaría un respiro más tangible para los rosarinos. Desde el sistema de Alertas del SMN, se recordó que la región aún permanece bajo vigilancia por temperaturas extremas. Por ello, se recomienda a la población mantener la hidratación, evitar la exposición solar en horas pico (entre las 10 y las 16) y prestar especial atención a niños y adultos mayores, incluso si el termómetro muestra un ligero descenso respecto al pico de 40 grados registrado este miércoles.