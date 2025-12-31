La Capital | La Ciudad | calor

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor agobiante, ¿llega el alivio este jueves?

El primer día del año se presenta con nubosidad en aumento y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde. Cuál será la temperatura máxima

31 de diciembre 2025 · 19:01hs
Rosario vivirá días de calor con temperaturas por encima de los 30 grados.

Virginia Benedetto / La Capital

Rosario vivirá días de calor con temperaturas por encima de los 30 grados.

Rosario despide el 2025 inmersa en una verdadera caldera. Durante la jornada del 31 de diciembre, la ciudad se vio atravesada por una masa de aire caliente que hizo que la temperatura máxima trepara hasta los 40º, obligando a los rosarinos a buscar refugio a la sombra y extremar los cuidados para evitar golpes de calor.

Con una sensación térmica que por momentos superó esa marca, la previa de los festejos de fin de año estuvieron marcados por el uso intensivo de ventiladores y aires acondicionados, a la espera de un cambio en las condiciones meteorológicas que finalmente podría asomar este jueves.

Según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 1º de enero se presenta como una jornada de transición. El organismo prevé una temperatura mínima de 22º y una máxima que alcanzaría los 35º. Si bien la marca térmica es sensiblemente inferior a la del miércoles, el alivio no será inmediato, ya que se espera una jornada con cielo mayormente nublado y una alta cuota de humedad.

Llegan las tormentas a Rosario

El pronóstico extendido indica que, hacia la tarde o noche de este primer día de 2026, podrían registrarse tormentas aisladas en la región. La probabilidad de precipitaciones oscila entre un 10 y un 40 por ciento, producto del ingreso de vientos provenientes del sector sur/sureste, que rotarán con ráfagas moderadas hacia el cierre del día. Este cambio de viento es el que finalmente permitiría quebrar la racha de calor extremo que caracterizó el inicio de la semana.

Para los próximos días, el SMN anticipa que la tendencia a la baja se consolidará. El viernes 2 de enero se espera un cielo con nubosidad variable, una mínima de 21º y una máxima de 32º, lo que representaría un respiro más tangible para los rosarinos.

Desde el sistema de Alertas del SMN, se recordó que la región aún permanece bajo vigilancia por temperaturas extremas. Por ello, se recomienda a la población mantener la hidratación, evitar la exposición solar en horas pico (entre las 10 y las 16) y prestar especial atención a niños y adultos mayores, incluso si el termómetro muestra un ligero descenso respecto al pico de 40 grados registrado este miércoles.

Noticias relacionadas
El 2025 se despide con una jornada con alerta meteorológico de nivel amarillo

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

los ultimos tres anos fueron los mas calientes registrados en el planeta

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

La insolación, las quemaduras y el dolor de cabeza pueden aparecer post exposición al sol

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

Rosario comenzará el 2026 bajo los efectos de La Niña y se espera un verano con temperaturas máximas elevadas.

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Lo último

Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale

Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

Lionel Messi y otros cuatro argentinos fueron elegidos en un XI ideal de América 2025

Lionel Messi y otros cuatro argentinos fueron elegidos en un XI ideal de América 2025

Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

El crimen ocurrió este miércoles por la tarde en Esmeralda y Biedma. Con este caso, el año cerraría con 116 homicidios dolosos en el departamento Rosario
Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo
LA CIUDAD

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Ovación
Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3
Ovación

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Matías Giroldi: Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido

Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

Policiales
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Policiales

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

La Ciudad
El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos
La Región

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
La Región

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior
Política

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte
Política

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una lenta recuperación
Política

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Información General

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio