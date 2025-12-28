Javier Milei evalúa un aumento salarial para ministros y secretarios

El presidente adoptaría la decisión luego de dos años de mantener los haberes del Poder Ejecutivo sin cambios

Luego de dos años de mantener los haberes del Poder Ejecutivo sin cambios, el presidente Javier Milei firmaría este martes el decreto que oficializa una recomposición salarial para la planta jerárquica del Estado.

La medida, que de concretarse se publicará en el Boletín Oficial el 2 de enero próximo, abarca desde el jefe del Estado y la vicepresidenta hasta ministros, secretarios y subsecretarios.

En la Casa Rosada justificaron la decisión en la fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector, estimada en un 60 por ciento desde el inicio de la gestión libertaria, y en la necesidad de retener cuadros técnicos frente a la creciente brecha con los sueldos del sector privado.

En el entorno presidencial aclararon que el aumento no sería superior al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional (Sinep). “No habrá un esquema diferencial frente al resto”, aseguraron en Balcarce 50.

Hasta ahora, los sueldos brutos se ubicaban en 4 millones de pesos para el presidente, $3,58 millones para ministros y $2,8 millones para subsecretarios.

Esas cifras contrastan con los ingresos del Poder Legislativo, donde un senador nacional percibe actualmente 9,5 millones de pesos.

El gobierno argumenta que el congelamiento complicó el armado de equipos estratégicos, ya que muchos profesionales de áreas clave rechazaban los cargos debido a la baja remuneración en comparación con las empresas privadas.

El decreto fue pulido por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia); los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger (Economía y Desregulación y Transformación del Estado, respectivamente) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión se toma una vez superado el calendario electoral de octubre pasado, cumpliendo con el compromiso que el primer mandatario había asumido con su gabinete para normalizar la situación salarial a partir de enero de 2026.