Cristina Kirchner continúa internada y a la espera de novedades en la feria judicial

Sin fecha de alta confirmada por el Sanatorio Otamendi, la expresidenta evoluciona lentamente del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada

Cristina sigue internada en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, sin fecha de alta confirmada.

La expresidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi , en la ciudad de Buenos Aires, sin fecha de alta confirmada y a la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, que verá modificada su conformación durante la feria de enero .

La titular nacional del Partido Justicialista (PJ), que cumple una condena de seis años de prisión por la denominada causa Vialidad, fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada .

En tanto, la defensa de la exmandataria intentará que durante la feria judicial de enero el tribunal revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria en San José 1111, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo .

Los abogados de Cristina, encabezados por Carlos Beraldi , presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio , solicitudes que fueron en principio rechazadas por la Justicia.

El tribunal está integrado de modo habitual por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Pero durante la feria verá modificada su conformación debido a que dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones.

La nueva integración quedará conformada por Borinsky, a quien se sumarán Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, lo que cambia dos votos del tribunal y abre la posibilidad de rediscutir las condiciones en las que la detenida cumple su prisión domiciliaria.

"Lenta recuperación" de Cristina

Paralelamente, crece la inquietud por la “lenta recuperación” de Cristina, según indició el último parte médico que difundió el sanatorio porteño.

“Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Otamendi, Marisa Lafranconi.

El íleo posoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico.