Ante la ola de calor de año nuevo, cientos de rosarinos se volcaron a La Florida y las piletas del parque Alem

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anunció una temperatura máxima de 35 grados. Cuánto sale ingresar al balneario y al complejo de la zona norte

Ante el calor del 1º de enero los rosarinos coparon las piletas del parque Alem.

El primer día del año arrancó con una temperatura agradable. Tras un fin de año con una máxima que tocó los 40 grados, para hoy se espera que el termómetro en Rosario y la región llegue a los 35 grados. Ante una jornada que se presenta de calor agobiante , el municipio dispuso la apertura del balneario La Florida y del complejo de piletas del parque Alem.

Así, el primer día de 2026 ambos espacios de la zona norte rosarina abrirán en el horario de 11 a 20, con todos los servicios habilitados y presencia de guardavidas y personal capacitado.

Para este jueves 1º de enero el Servicio Meteorológico anticipa además tormentas aisladas hacia la tarde y la noche .

A principios de noviembre comenzó la temporada de verano en el balneario La Florida , con promociones individuales y por grupo familiar, así como por temporada completa. Jubilados y personas con discapacidad ingresan gratis.

Con relación a las tarifas, el ticket para el ingreso a La Florida es de 4 mil pesos, mientras que los menores de 8 años ingresan gratuitamente al predio.

La temporada completa individual tiene un costo de 70.000 pesos. También habrá promociones de lunes a jueves: una entrada individual de 12.000 pesos que cubre 4 días, a utilizar dentro de los 30 días. Y otra de 4x3 para grupos familiares a 12.000 pesos, a utilizar el mismo día.

Además, se podrán alquilar reposeras por 3.000 pesos y sombrillas por 5.000 pesos. Se puede pagar con efectivo, tarjeta o QR y el balneario estará abierto de lunes a lunes de 9 a 20.

Las piletas del Parque Alem

Por su parte, el complejo de piletas del parque Alem comenzó su temporada con una alta demanda de rosarinos que optaron por el tradicional espacio ubicado en la zona norte. Los adultos y jóvenes que deseen hacer uso del lugar deberán abonar un ingreso, pero los jubilados y menores de 8 años ingresarán gratis.

El boleto para ingresar un día al complejo de piletas del parque Alem tiene un costo de 4.500 por persona. La promoción 4 días (de lunes a jueves tiene una entrada individual, para utilizar dentro de los 30 días de 13.500 pesos. La promoción 4X3 (de lunes a jueves, para grupos familiares a utilizar el mismo día) es de 13.500 pesos y el abono individual de 70.000 pesos por toda la temporada.

Por otro lado, el valor de la revisación médica total (revisación médica $5.500, certificado médico $5.000 y certificado odontológico $ 6.000) tiene un precio total de $ 16.500 y es obligatorio a partir de los 4 años. Se abona por única vez y se presenta siempre en el ingreso a las piletas.