A 47 años del Golpe Militar: más de 80 mil rosarinos conmemoraron el 24 de marzo

Todavía el reloj no marcaba las cuatro de la tarde y los colectivos de la zona del microcentro viajaban repletos de rosarinos que se dirigían a la plaza San Martín para reclamar, una vez más, memoria, verdad y justicia. Militantes, familiares de víctimas y organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas se concentraron en el tradicional punto de encuentro y marcharon hacia el Monumento Nacional a la Bandera. Una multitud -más de 80 mil personas- volvió a gritar Nunca Más en el marco del 47º aniversario de la última dictaura cívico-militar-clerical del 24 de marzo de 1976.

"Lo que está pasando en este momento con la derecha es terrible. Vamos a luchar por el Nunca Más, no sólo el de la dictadura sino también el de la derecha en el gobierno . Hay que seguir peleándola para siempre", dijo Emma Lucero, expresa política, a La Capital .

La mención al ex presidente Mauricio Macri fue inevitable. Hace apenas unos días volvió a hablar del "curro de los derechos humanos", en lo que las organizaciones consideraron una provocación. "El curro, como le dice él. Curro que dejen a los chicos sin padres, que haya más de 300 nietos que no se han recuperado, todo eso es un curro para él. Para nosotros y para el pueblo, no", cuestionó Lucero.