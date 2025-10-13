La Capital | Información General | rehenes

Hamás liberó los últimos 20 rehenes vivos secuestrados hace dos años: hay tres argentinos

Tres argentinos se incluían entre las personas que pasaron más de dos años cautivas en manos de la organización terrorista en la Franja de Gaza

13 de octubre 2025 · 15:56hs
Los rehenes israelíes pasaron 738 días privados de su libertad.

Foto: AP Photo/Ariel Schalit.

Los rehenes israelíes pasaron 738 días privados de su libertad.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes la liberación de 20 rehenes en la Franja de Gaza. Se trata de las últimas personas que continuaban con vida a más de dos años del secuestro perpetrado por Hamás. Entre ellas hay tres argentinos.

El funcionario anunció el acuerdo a última hora del domingo y al día siguiente confirmó el regreso de quienes permanecían en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, cuando se desató la guerra. Mientras se llevaba a cabo el operativo, el mandatario recibió al presidente estadounidense Donald Trump y destacó su intervención para promover la resolución del conflicto en Medio Oriente.

En una primera etapa, siete personas cruzaron la frontera para volver a Israel durante la madrugada argentina. Más tarde, otras 13 siguieron el mismo camino. Fuentes oficiales confirmaron que el Estado los acompañará tanto a ellos como a sus familias en el proceso de rehabilitación después del encuentro.

¿Quiénes son los rehenes argentinos liberados en Gaza?

En la lista de rehenes difundida este lunes se destaca la presencia de los hermanos Ariel Cunio y David Cunio, de 28 y 35 años respectivamente. Este último estaba con sus hijas mellizas de 3 años y su esposa Sharon Aloni Cunio cuando fueron capturados. Las niñas y la mujer ya habían regresado en noviembre de 2023, en el marco de la primera tregua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraeliPM/status/1977672986363871499&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, Hamás también entregó a Eitan Horn, secuestrado junto a su hermano en Nir Oz. Ambos estuvieron cautivos hasta febrero pasado, cuando el mayor de ellos fue liberado. Ocho meses después, el hombre de 39 años también cruzó la frontera y volvió a Israel.

>> Leer más: "Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Ciudad de Gaza

Ariel Cunio fue capturado en el mismo kibutz que el resto de sus familiares. En este caso, el joven estaba acompañado por su novia Arbel Yehoud, liberada el último 30 de enero.

En vísperas de la entrega de los rehenes, Netanyahu y su esposa Sara dejaron mensajes escritos para cada uno de ellos entre los elementos de un kit de bienvenida. El gobierno israelí preparó ropa y elementos personales como una computadora portátil, un teléfono celular y una tablet para que pudieran comunicarse después del traslado.

Netanyahu le agradeció a Trump

El primer ministro israelí y el presidente Isaac Herzog recibieron este lunes a Trump en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Más tarde, el invitado visitó la Knéset, sede parlamentaria, donde participó de una sesión especial en su honor.

Netanyahu le agradeció públicamente al mandatario estadoundiense por "sus esfuerzos para expandir el círculo de paz, paz a través de la fuerza". El empresario norteamericano le propuso a su anfitrión que fuera a la conferencia que iba a brindar en Egipto, pero el funcionario no pudo reorganizar su agenda para viajar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelMFA/status/1977687191003292005&partner=&hide_thread=false

Al margen de este encuentro, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado sobre quienes "no sobrevivieron a la maldad de Hamás" en Gaza. "Mientras respiramos, casi por primera vez en 738 días, con el regreso de los rehenes capturados y torturados, lamentamos las pérdidas. Que sus familias se recuperen, que descansen en paz, que su recuerdo sea una bendición", manifestaron voceros del organismo.

El acuerdo que permitió la liberación este lunes incluye la entrega de los cuerpos de 28 personas fallecidas mientras estaban en manos de la organización terrorista. Al mismo tiempo, Israel liberará a 1.968 palestinos detenidos y 154 de ellos serán deportados.

Noticias relacionadas
La videollamada de los hermanos Cunio a su madre Silvia. Ariel y David permanecieron más de 700 días como rehenes

Los rehenes argentinos secuestrados por Hamás pudieron hablar con su familia

Martín Palacios fue visto por última vez el 7 de octubre.

Doble femicidio: hallaron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si es el remisero que trasladó a Pablo Laurta

El auto del remisero fue encontrado incendiado en Córdoba 

Doble femicidio en Córdoba: hallaron en la habitación de Pablo Laurta la billetera del remisero desaparecido

Pablo Laurta tenía denuncias previas por violencia de género

Quién es Pablo Laurta, el antifeminista detenido por el doble femicidio y el secuestro de su hijo en Córdoba

Ver comentarios

Las más leídas

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Lo último

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

La familia de Jonatan Pérez no tenía noticias del joven de 23 años desde el viernes 26 de septiembre, cuando viajó a Rosario para ver a su hijo
El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Policiales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Explota la adicción al juego online entre adolescente: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Información General

Explota la adicción al juego online entre adolescente: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Ovación
Argentina y un nuevo amistoso clase B para ir probando variantes de cara al Mundial 2026
Ovación

Argentina y un nuevo amistoso clase B para ir probando variantes de cara al Mundial 2026

Argentina y un nuevo amistoso clase B para ir probando variantes de cara al Mundial 2026

Argentina y un nuevo amistoso clase B para ir probando variantes de cara al Mundial 2026

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Policiales
La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales
Policiales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

La Ciudad
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
La Ciudad

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores
La Ciudad

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra
La Ciudad

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana
La Ciudad

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno
Política

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Ovación

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Información General

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas