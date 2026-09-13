Emilia Acosta y el desafío de competir en Rosario: Va a estar mi familia, amigos, todo viéndome

Emilia Acosta y el desafío de competir en Rosario: "Va a estar mi familia, amigos, todo viéndome"

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Emilia Acosta, la rafaelina del CREAR Club entrenada por Víctor Ingaramo, habló con La Capital+ sobre los Juegos Suramericanos 2026, su carrera y el sueño de Los Ángeles 2028

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

13 de septiembre 2026 · 09:52hs

El Invencible Arena, el estadio multipropósito ubicado en el Parque Independencia de Rosario, con 6.000 metros cuadrados diseñados con medidas reglamentarias para la gimnasia, será una de las sedes más emblemáticas de los Juegos Suramericanos 2026. En ese escenario nuevo y reluciente, todavía en sus últimos detalles de montaje, la conductora Angie Shanahan recorrió el predio junto a Emilia Acosta, la gimnasta rafaelina de la Selección Argentina, en el marco del ciclo "Especiales Juegos Suramericanos" de La Capital+.

Acosta será una de las representantes de Rafaela en la delegación argentina. La deportista del CREAR Club, entrenada por Víctor Ingaramo, competirá en gimnasia artística en Rosario del 13 al 16 de septiembre. En la entrevista, se mostró enfocada y con objetivos concretos: quiere medalla en el all around individual, medalla por equipos y, si se puede, llegar a las cuatro finales por aparato.

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Una rafaelina en el camino de la élite

La historia deportiva de Acosta arrancó antes de lo imaginable. "Yo en realidad arranqué a los dos y medio en la escuelita", contó. Su madre, que de joven había practicado la disciplina con quien hoy es dueña del gimnasio, la anotó para que gastara energías. Fue el entrenador Víctor Ingaramo quien la tomó a los 6 años y la puso a competir representando a la provincia. En su primer año como Mayor, la deportista de CREAR Club entrenada por Ingaramo ya acumula un exigente recorrido internacional, lo cual ratifica su constante evolución y crecimiento deportivo.

El salto al nivel nacional llegó en 2021, cuando ingresó al nivel elite (nivel 10, el más alto). El acceso fue mediante pruebas físicas y técnicas realizadas por Zoom desde Rosario, por la pandemia, con el head coach evaluando a distancia. "A los días Víctor me llama y sí, ingresamos", recordó Acosta. Al año siguiente, en 2022, llegó su primer torneo internacional: fue convocada de un día para el otro como suplente, viajó sin familia y volvió con medalla. En torneos posteriores pudo competir ante Rebeca Andrade, la campeona olímpica brasileña, en la final de salto, una experiencia que ella misma describió como "muy linda".

En el Panamericano más reciente, el seleccionado logró el cuarto puesto por equipos y clasificó al próximo Mundial en Rotterdam, Países Bajos. En esa misma competencia, Acosta consiguió el quinto puesto en el all around. El palmarés incluye además medallas en el Panamericano de Santa Marta (tercera por equipos y segunda en suelo) y en Paraguay (primera por equipos), y la medalla de plata en viga en su primer sudamericano en Ecuador, que tiene enmarcada al lado de la cama.

Familia, escuela y el peso de competir en casa

El lado más humano de la entrevista apareció cuando Acosta habló de los costos de ser atleta de alto rendimiento siendo adolescente. Reconoció que llegar al colegio cansada después de entrenar le dificulta concentrarse, y que recién este año le permitieron no asistir a educación física. "Me cuesta llegar y no entiendo; me cuesta sentarme, concentrarme, porque por ahí llego cansada de entrenar", admitió. También contó que en 2024, tras volver del Panamericano de Santa Marta, atravesó un momento de quiebre: pensó en dejar, se fue una semana sin entrenar y recurrió a la psicóloga. "Al día siguiente siempre fui a entrenar", aclaró, marcando que la crisis fue breve pero real.

La baja de Lucía González, su compañera de Santa Fe que quedó fuera de los Juegos por una lesión, también la afectó. "Siento que es muy importante tener una compañera que me entiende, que esté a mi nivel, que me apoye. Y ella era muy así", dijo. González y Acosta entrenaban juntas en CREAR Club y habían compartido competencias internacionales.

Para los Juegos Suramericanos, el escenario local es un factor extra. Toda la familia estará presente: padres, dos hermanos mayores, abuelos, primos que vienen desde Buenos Aires y Rafaela. Incluso alquilaron un departamento para quedarse los tres días de competencia. Las nenas de su gimnasio también planean asistir. "Me gusta que mi familia y mis amigas me vayan a ver", dijo con naturalidad. Consultada sobre si la presión de competir en casa la pone nerviosa, fue directa: "Capaz que más relajada, pero no sé si tanto porque va a estar mi familia, amigos, todo viéndome".

El Invencible Arena, con su nave principal de 6.300 metros cuadrados, será durante los Juegos la sede de las competencias de gimnasia deportiva y artística en todas sus disciplinas. Cuando Acosta recorrió el estadio para la entrevista, calculó desde dónde la verá su familia: "Estoy viendo el ángulo donde me van a ver", dijo sonriendo. El sueño de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 aparece en el horizonte como motivación principal. "Es un sueño que vengo teniendo desde hace bastante y obviamente se trabaja", cerró la gimnasta.

Emilia Acosta gimnasia selección argentina Suramericanos

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