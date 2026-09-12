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Juegos Suramericanos: el CAF aportó financiamiento por 75 millones de dólares

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe acompañó la puesta en marcha del evento, que reúne a más de 4 mil atletas en 43 deportes y 60 disciplinas

12 de septiembre 2026 · 19:30hs
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El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del CAF

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del CAF, Christian Asinelli.

Con el eje puesto en el deporte como herramienta de desarrollo: el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por 75 millones de dólares en el inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Este sábado, una delegación del CAF estuvo en Rosario, encabezada por su vicepresidente corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli, y compuesta por la representante de la oficina en Argentina, Susana Edjang, la ejecutiva senior Marisa Spina y la ejecutiva principal de Programación Estratégica, Sabrina Scala. La misma participó en diversas actividades, incluidas la apertura de la Asamblea General de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), una recorrida por la Villa Suramericana y la participación en la ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera.

Por la mañana, en el Centro de Convenciones Puerto Norte, Asinelli participó de la apertura de la Asamblea General de Odesur ante autoridades de los comités olímpicos nacionales de los 15 países que integran la organización: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

“Siempre decimos que el deporte es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo y la integración de nuestra región, porque une a las personas, porque contagia mejoras en los hábitos cotidianos y porque es una práctica que garantiza el crecimiento y el progreso”, señaló Asinelli ante los presentes, entre ellos el intendente Pablo Javkin y el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia.

Más tarde, el directivo recorrió la Villa Suramericana, que durante las próximas semanas alojará a las delegaciones de atletas de toda la región.

Acompañamiento para los Juegos Suramericanos

El acompañamiento del CAF a los Juegos Suramericanos se concretó a través del programa de fortalecimiento de la actividad deportiva en Santa Fe, con un financiamiento de 75 millones de dólares del banco. Los recursos permitieron el desarrollo, en Rosario, del Centro Acuático Provincial, el Microestadio del Parque Independencia y el espacio multipropósito Arena Rosario.

Este financiamiento, además, contribuyó a la creación de la villa deportiva en la ciudad de Santa Fe, junto al barrio Esmeralda y el boulevard Tacca, mientras que en Rafaela se desarrolló el estadio multipropósito, el velódromo y el parque metropolitano. Por su parte, en Recreo se pudo concretar el centro de tiro deportivo.

"Estos Juegos Suramericanos son una oportunidad para dejar un legado duradero, con obras que van a seguir transformando la vida de miles de familias de toda la provincia”, afirmó Asinelli.

Esta inversión se enmarca en la agenda subnacional que el banco puso en marcha en 2021 y que ya representa un financiamiento de más de 12.000 millones de dólares en 150 operaciones destinadas a ciudades y gobiernos locales de siete países de la región, en áreas que abarcan infraestructura vial, agua y saneamiento, educación, transformación digital, inclusión social y deportiva y adaptación al cambio climático. En paralelo, el CAF impulsa espacios propios de articulación como la Red de Biodiverciudades, de la que Rosario y Santa Fe forman parte junto a otras 250 ciudades, y la Coalición de Ciudades para la Inteligencia Artificial (Ciiar), cuyo quinto encuentro se realizó esta semana con intendentes y referentes de 22 localidades del país.

>> Leer más: Los Juegos Suramericanos tendrían un impacto económico de $137 mil millones en Rosario

En materia deportiva, el banco acompaña además iniciativas del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico Argentino, entre ellas los Juegos de Alto Rendimiento y los Juegos Parapanamericanos Juveniles, programas para la inclusión de mujeres, niñas y jóvenes en disciplinas deportivas como “Campeonas: con la camiseta puesta por la igualdad” y la Maratón CAF, que cuenta con una versión adaptada para maratonistas con discapacidad. Además, lleva adelante obras de gran envergadura como el techo del estadio de River Plate y la formación de referentes a través de programas como “Gol Iberoamérica”, junto a fundaciones y clubes de todo el país.

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