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Primer oro para Argentina: Torregiani hizo historia en el billar de los Suramericanos

El argentino se consagró campeón en Santa Fe y se convirtió en el primer medallista de la delegación nacional en los Juegos Suramericanos 2026, justo en el estreno de la disciplina como invitada.

13 de septiembre 2026 · 17:51hs
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Primer oro para Argentina: Torregiani hizo historia en el billar de los Suramericanos

Primer oro para Argentina: Torregiani hizo historia en el billar de los Suramericanos

Primer oro para Argentina: Torregiani hizo historia en el billar de los Suramericanos

El billar tuvo su estreno histórico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como disciplina invitada. La competencia comenzó en el Centro Español y Biblioteca Popular de Santa Fe, donde el argentino Gustavo Torregiani se consagró campeón y se convirtió en la primera medallista de esta edición. Es el primer oro de la delegación argentina en estos Juegos Suramericanos 2026.

La actividad se desarrolla durante tres jornadas y contempla las modalidades de Billar de Carambola y Cinco Quillas, con la participación de representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

La sede es la histórica sala de billar "Manuel Gómez", que lleva el nombre del primer campeón mundial argentino y que ya cuenta con experiencia en competencias internacionales tras haber recibido un torneo panamericano.

El presidente del Centro Español y representante de la organización, Héctor Lapissonde, destacó la importancia de que la disciplina forme parte del calendario de los Juegos.

"Es un orgullo poder insertar nuestra actividad dentro del calendario de los Juegos porque esto para nosotros es histórico", expresó.

Lapissonde también resaltó el impacto que tendrá la competencia para Santa Fe y la región, al permitir mostrar sus características y posibilidades ante delegaciones y espectadores de todo el continente.

"Que un representante de Argentina en la primera participación en los Juegos Suramericanos sea el campeón nos llena de orgullo", sostuvo.

Torregiani, el primer medallista argentino

El gran protagonista de la jornada fue Gustavo Torregiani, uno de los principales exponentes argentinos de la disciplina.

"Es un nuevo título para mi carrera y creo que éste es especial porque soy el primer medallista de Argentina de los Juegos Suramericanos. La verdad que me llena de satisfacción", expresó tras consagrarse.

El argentino también valoró el significado personal del triunfo y lo vinculó con los años de dedicación al deporte.

"Creo que paga todos los sacrificios que hice para poder jugar y hacer de este juego mi trabajo principal. Me lo llevo con mucho orgullo", afirmó.

Torregiani además volvió a plantear uno de los grandes objetivos de la disciplina: lograr su incorporación al programa olímpico.

"Tenemos que llegar a que el billar sea un deporte olímpico. Lo demostramos arriba de la mesa, que podemos ser tranquilamente un deporte olímpico", manifestó.

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