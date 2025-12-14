El socio le puso un voto de confianza a Ignacio Boero para conducir a Newell's hasta 2029

El empresario ganó las elecciones por un poco más de la mitad de los votos, mientras que Cristian D’Amico y Juan Cuneo estuvieron parejos sumando casi la otra mitad. Guillermo Muñoz, muy lejos

La espera y el murmullo de pronto se interrumpió con un grito victorioso. “Presidente, Boero presidente, Boero presidente”. El canto se multiplicó este domingo entre los hinchas, reunidos a metros del busto de Isaac Newell, donde se concentró la agrupación Unen. Los resultados parciales del escrutinio de Newell's le aseguraban la victoria a Ignacio Boero y todo fue felicidad.

El electo presidente se abrazó con uno y otro. De inmediato dejó de celebrar y habló con la prensa. “El club viene de diez años muy malos, el socio quiso un cambio y por eso nos votó” , fue una de las varias frases que dejó, antes de continuar celebrando. Por un breve lapso porque, tal cual manifestaron los nuevos directivos, hay poco para festejar y mucho por trabajar.

La victoria de Boero fue en una elección histórica. Hubo récord de socios que se acercaron a votar. Sufragaron 10.847 asociados de un padrón electoral que habilitaba a algo más de 28 mil. El respaldo hacia el candidato de Unen fue claro, por sobre las otras opciones. Cristian D’Amico (Nueve Frente Rojinegro) reunió 2.707 votos (24,95 por ciento), Juan Cuneo, de Fuerza Leprosa, tuvo 2.535 (23,37), y Guillermo Muñoz, de 8 de Marzo, obtuvo 119 (1,09).

En los días previos existía confianza en Unen de un triunfo, aunque nadie se aventuraba a asegurarlo. Entendían que D’Amico podía tener un interesante caudal de votos que le permitiese darles pelea. Con los números definidos, la presunción de que era posible imponerse en las urnas tenía sustento. El socio le abrió el crédito para gobernar por los próximos cuatro años y resolver la situación crítica en la que dejó el club la comisión directiva presidida por Ignacio Astore.

“Lo importante es que tenemos que cambiar el club. Es una responsabilidad grande y tenemos la seguridad que no los vamos a defraudar”, aseguró Boero en medio de la algarabía de sus seguidores. Prefirió no ahondar en el análisis sobre la distancia que les sacó a los otros competidores. “Lo más importante ahora es armar el equipo de primera división. Dimos un mes de ventaja. Necesitamos a partir de mañana (por este lunes) empezar a trabajar”, añadió.

En medio de tanta algarabía, los ganadores se acercaron hasta el club y trasvasaron un cerco que se levantó para la circulación de los votantes. Uno de los controles impidió que hicieran lo mismo integrantes de Fuerza Leprosa. Boero y otros se acercaron para dejarlos pasar. De inmediato el electo presidente se abrazó con Cuneo y Julián González, candidato a secretario de la agrupación que finalizó tercera. Detrás del alambrado, los hinchas aplaudieron el gesto de confraternidad.

Más tarde apareció Guillermo Muñoz. Buscó a Boero por un lado y otro, hasta que lo encontró y lo felicitó.

Roberto Sensini se metió de lleno en la campaña

Entre tantas fotos, hubo una particular, símbolo de la elección. Fue en la que aparece Boero junto a Roberto Sensini, uno de los grandes artífices del triunfo. El flamante director deportivo fue protagonista de la campaña. Se involucró por completo. Habló con el socio. Y desde este lunes mismo se pondrá al frente de reconstruir la primera división, que es lo que desvela a socios e hinchas.

Sensini no adelantó quién será el nuevo cuerpo técnico, pero dio la sensación que están cerca. Dijo que aguarda entre lunes y martes que haya una definición, para posiblemente anunciarlo el miércoles. Un día después esta convocado el plantel para retomar el trabajo.

Según lo expresado por Sensini, el tema a resolver con el entrenador y sus colaboradores es la cuestión económica más que otro tema futbolístico.

El día empezó con una lluvia que retrasó la llegada de los socios. El ritmo era lento y desde distintos sectores políticos se manifestó la preocupación de que la asistencia no fuese la esperada. Con el transcurso de la jornada, se superó el pronóstico de entre 8 mil y 10 mil votantes. La fila fue tan extensa que se requirió ir más allá del horario previsto de las 18 para cerrar las urnas. Era evidente que existía la necesidad de expresarse y de decidir el destino del club por los próximos cuatro años.

La búsqueda del voto del socio por parte de las distintas agrupaciones quedó de manifiesto con la presencia de candidatos y responsables del fútbol de cada uno de los postulantes, ubicado a pocos metros de distancia, junto a la fila de asociados que aguardaban para sufragar.

El socio de Newell's, expectante

Una vez que el comicio se cerró, las adyacencias del Coloso tuvieron a hinchas desperdigados por diferentes zonas, según la agrupación con la que se identificaba. Y hubo una sola que se llenó de algarabía, bastante antes que se dieran los cómputos finales. Ya se sabía que Boero era el ganador. Pero todos, los que le dieron el voto y los que no, estarán expectantes de su gestión. El socio será su mejor fiscal.

La comisión directiva estará integrada por: Ignacio Boero (presidente), Juan Manuel Medina (vice 1ª), Hernán Botta (vice 2º), Juan Costa (secretario), Romás Guajardo (prosecretario), Camilo Cristiá (tesorero), Leonel Larrauri (protesorero), Javier Rébori (secretario de actas), Carlos Altieri, Valeria March, Agustín Baclini y Pablo Cerra (vocales titulares), Damián Ruggiero, Rubén Failla, Maxi Barrionuevo y Santiago Daulón (vocales suplentes).