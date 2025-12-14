Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

Secco se posiciona a la vanguardia de las soluciones energéticas con proyectos de autogeneración que ofrecen a las industrias ahorro, confiabilidad y total independencia de la red eléctrica

La autogeneración se consolida como una alternativa estratégica para las industrias que buscan reducir costos, ganar eficiencia y asegurar la continuidad de sus operaciones. Mediante el uso de fuentes renovables o gas natural, Secco brinda a sus clientes soluciones a medida que permiten ahorrar en el costo del kWh, evitar interrupciones en el proceso productivo y avanzar hacia una gestión más sustentable.

Con más de nueve décadas en el mercado, Secco es referente en soluciones de suministro y generación de energía. Desde su planta industrial en Rosario, de 45.000 m² cubiertos destinados a la producción, diseña y fabrica unidades de media y alta potencia para el sector público y privado. La compañía ya cuenta con más de 1.500 MW instalados en más de 160 centrales de generación, ya sea en sistemas aislados o conectados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Su expertise abarca múltiples tecnologías y combustibles: gas natural, fuel oil, gasoil, diésel, energías renovables (fotovoltaica e híbrida) y desarrollos para optimizar el uso de recursos naturales.

Autogeneración: proyectos a medida

La autogeneración de energía es la producción de electricidad por parte de un usuario para su propio consumo, utilizando equipos instalados en el lugar de su emplazamiento. Esta práctica permite reducir la dependencia de la red pública de electricidad, disminuir costos energéticos y generar mayor eficiencia en el suministro, siendo especialmente impulsada por el sector industrial y comercial.

La propuesta de Secco para la autogeneración eléctrica se basa en Unidades Modulares de Generación a gas natural o gases no convencionales, de alta eficiencia y confiabilidad. Cada proyecto se diseña de acuerdo con las necesidades de cada cliente e incluye provisión de equipos, montaje, instalación, mantenimiento operativo y la opción de operación directa por parte de Secco o capacitación del personal interno del cliente.

Cuatro beneficios clave de la autogeneración:

Ahorro en la factura eléctrica: reducción significativa del costo por kWh frente a la tarifa de red, con impacto directo en la rentabilidad. Esta optimización del gasto energético impacta positivamente en los costos operativos generales.

Confiabilidad Operativa: los sistemas de autogeneración aportan estabilidad y seguridad al proceso productivo porque evita los riesgos asociados a interrupciones o variaciones de tensión en la red pública. Esto asegura la continuidad de procesos críticos y minimiza la pérdida por paradas no programadas.

Flexibilidad y escalabilidad: los proyectos son dimensionados según la demanda de cada cliente, con posibilidad de expansión modular. Esta característica permite acompañar el crecimiento industrial sin necesidad de redimensionar la infraestructura energética desde cero.

Independencia energética: menor dependencia de la red eléctrica convencional mejorando así la resiliencia operativa y brindando mayor control sobre la gestión de la energía. Esto es especialmente relevante en zonas con restricciones de suministro o limitantes en la potencia contratada.

Innovación y monitoreo permanente

Todas las centrales cuentan con monitoreo satelital 24/7 desde el COG (Centro Operativo de Generación) de Secco. Los clientes acceden en tiempo real a la telemetría y reciben alertas por email ante cualquier evento. Además, la compañía dispone de inventario propio de repuestos y partes originales para garantizar respuesta inmediata.

Casos de éxito en distintas industrias

En los últimos años Secco ha implementado este sistema a lo largo y ancho del país, para los más diversos sectores, tales como: el agrícola, el agroindustrial, el alimenticio, el industrial y de servicios, entre otros.

Para cada cliente, se desarrolló una solución a medida: alternativas de Centrales en paralelo a la red eléctrica de hasta 10 MW que operan con gas natural gracias a unidades de generación que Secco dispone para su implementación; o sistemas que operan ‘en isla’, asilados al sistema eléctrico nacional. Incluso se han diseñado opciones de implementación de Plantas de Biogás con conexión en paralelo.

Energía para un futuro más sustentable

Con soluciones innovadoras, experiencia comprobada y proyectos en marcha en todo el país, Secco reafirma su compromiso con la autogeneración de energía como un modelo que potencia la competitividad, la rentabilidad y la sustentabilidad de sus clientes.