Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Novedades

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Capital | Novedades | Secco

Secco se posiciona a la vanguardia de las soluciones energéticas con proyectos de autogeneración que ofrecen a las industrias ahorro, confiabilidad y total independencia de la red eléctrica

14 de diciembre 2025 · 07:35hs

La autogeneración se consolida como una alternativa estratégica para las industrias que buscan reducir costos, ganar eficiencia y asegurar la continuidad de sus operaciones. Mediante el uso de fuentes renovables o gas natural, Secco brinda a sus clientes soluciones a medida que permiten ahorrar en el costo del kWh, evitar interrupciones en el proceso productivo y avanzar hacia una gestión más sustentable.

90 años de experiencia en energía

Con más de nueve décadas en el mercado, Secco es referente en soluciones de suministro y generación de energía. Desde su planta industrial en Rosario, de 45.000 m² cubiertos destinados a la producción, diseña y fabrica unidades de media y alta potencia para el sector público y privado. La compañía ya cuenta con más de 1.500 MW instalados en más de 160 centrales de generación, ya sea en sistemas aislados o conectados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

dia del oftalmologo

Día del Oftalmólogo

vision y confianza: la filosofia de adolfo del cueto para transformar la gestion patrimonial

Visión y confianza: la filosofía de Adolfo del Cueto para transformar la gestión patrimonial

Su expertise abarca múltiples tecnologías y combustibles: gas natural, fuel oil, gasoil, diésel, energías renovables (fotovoltaica e híbrida) y desarrollos para optimizar el uso de recursos naturales.

Autogeneración: proyectos a medida

La autogeneración de energía es la producción de electricidad por parte de un usuario para su propio consumo, utilizando equipos instalados en el lugar de su emplazamiento. Esta práctica permite reducir la dependencia de la red pública de electricidad, disminuir costos energéticos y generar mayor eficiencia en el suministro, siendo especialmente impulsada por el sector industrial y comercial.

La propuesta de Secco para la autogeneración eléctrica se basa en Unidades Modulares de Generación a gas natural o gases no convencionales, de alta eficiencia y confiabilidad. Cada proyecto se diseña de acuerdo con las necesidades de cada cliente e incluye provisión de equipos, montaje, instalación, mantenimiento operativo y la opción de operación directa por parte de Secco o capacitación del personal interno del cliente.

secco-1

Cuatro beneficios clave de la autogeneración:

  • Ahorro en la factura eléctrica: reducción significativa del costo por kWh frente a la tarifa de red, con impacto directo en la rentabilidad. Esta optimización del gasto energético impacta positivamente en los costos operativos generales.
  • Confiabilidad Operativa: los sistemas de autogeneración aportan estabilidad y seguridad al proceso productivo porque evita los riesgos asociados a interrupciones o variaciones de tensión en la red pública. Esto asegura la continuidad de procesos críticos y minimiza la pérdida por paradas no programadas.
  • Flexibilidad y escalabilidad: los proyectos son dimensionados según la demanda de cada cliente, con posibilidad de expansión modular. Esta característica permite acompañar el crecimiento industrial sin necesidad de redimensionar la infraestructura energética desde cero.
  • Independencia energética: menor dependencia de la red eléctrica convencional mejorando así la resiliencia operativa y brindando mayor control sobre la gestión de la energía. Esto es especialmente relevante en zonas con restricciones de suministro o limitantes en la potencia contratada.

Innovación y monitoreo permanente

Todas las centrales cuentan con monitoreo satelital 24/7 desde el COG (Centro Operativo de Generación) de Secco. Los clientes acceden en tiempo real a la telemetría y reciben alertas por email ante cualquier evento. Además, la compañía dispone de inventario propio de repuestos y partes originales para garantizar respuesta inmediata.

Casos de éxito en distintas industrias

En los últimos años Secco ha implementado este sistema a lo largo y ancho del país, para los más diversos sectores, tales como: el agrícola, el agroindustrial, el alimenticio, el industrial y de servicios, entre otros.

Para cada cliente, se desarrolló una solución a medida: alternativas de Centrales en paralelo a la red eléctrica de hasta 10 MW que operan con gas natural gracias a unidades de generación que Secco dispone para su implementación; o sistemas que operan ‘en isla’, asilados al sistema eléctrico nacional. Incluso se han diseñado opciones de implementación de Plantas de Biogás con conexión en paralelo.

Energía para un futuro más sustentable

Con soluciones innovadoras, experiencia comprobada y proyectos en marcha en todo el país, Secco reafirma su compromiso con la autogeneración de energía como un modelo que potencia la competitividad, la rentabilidad y la sustentabilidad de sus clientes.

Secco autogeneración energía

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Ver comentarios

Las más leídas

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Edición impresa

domingo 14 de diciembre de 2025

Tapa

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Dos días antes, la aeroestación se inaugurará oficialmente con un acontecimiento abierto al público. "Se logró en tiempo récord", dijo el ministro de Desarrollo Productivo. Una obra majestuosa que La Capital recorrió en exclusiva

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Por Pablo R. Procopio
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Lo más importante
La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Ovación
Newells tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

El socio de Newells tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional

Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
Política

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable
Política

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
La Ciudad

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Ovación

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado