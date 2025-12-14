La Capital | Ovación | Ariel Holan

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

La dirigencia canalla activará reuniones en el inicio de esta semana para confirmar quien sustituirá a Ariel Holan para todo lo que vendrá.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

14 de diciembre 2025 · 19:37hs
Cuando todo estaba en armonía

Cuando todo estaba en armonía, entre Ariel Holan y Gonzalo Belloso. La relación sigue bien, pero la dirigencia apuntó para otro lado en la temporada 2026.

Todo se maneja con absoluto hermetismo, pero no hay dudas de que será inminente la designación del nuevo entrenador de Central. Ariel Holan ya es pasado en el club de Arroyito y lo que se vendrá será un técnico con experiencia en Copa Libertadores. Al menos fue lo que se dejó trascender desde el lado de la dirigencia encabezada por el matrimonio de Gonzalo Belloso y Carolina Cristianziano.

Nombres circularon un montón, pero algunos ya fueron descartados, mientras que otros siguen en pie. Entre los primeros está uno muy querido por los hinchas, el Chacho Coudet, que está en el Alavés de España, como así también Ramón Díaz, quien nunca tuvo reales chances.

Y entre los segundos, siguen corriendo esta carrera Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, el Cacique Alexander Medina y hasta Rodolfo Arruabarrena, exjugador canalla, todos con experiencia en Copa Libertadores. Pero habrá que ver si no surge algún tapado.

Se presume que cualquiera de los candidatos ven con buenos ojos la opción de Central por múltiples razones.

La seducción hoy de Central

Por un lado, lo deportivo, claro está. Central afrontará un año con muchos objetivos por delante y en el primer semestre, además de disputar el torneo Apertura, Copa Argentina y la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya estará definiendo un título. Será el de la Supercopa Internacional, con fecha a determinar, pero seguro será antes de la disputa de la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá 2026.

>>Leer más: Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional

En ese sentido, en apenas una semana sabrá a qué rival enfrentará. Si a Platense, el equipo contra el que justamente obtuvo el penúltimo título, el de la Copa de la Liga 2023 en Santiago del Estero, o bien a Estudiantes, reciente campeón del torneo Clausura.

El Calamar, campeón del torneo Apertura, espera desde hace casi un mes el final del Clausura, ya que no entró a los octavos de final. Y ahora ya sabe que se medirá con Estudiantes, el sábado próximo en San Nicolas por el denominado Trofeo de Campeones.

Si gana el Pincha, en cambio, será el rival que justamente lo dejó en el camino en los octavos de final de este torneo Clausura, luego de que en la semana previa la AFA le otorgara a Central el título de la tabla anual.

El escándalo con el campeón Estudiantes

Eso motivó el escándalo de la AFA con Estudiantes, luego de la postura que tomó su presidente, Juan Sebastián Veron, de no avalar el título canalla. Que se tradujo luego en el mismo partido en el Gigante, cuando los jugadores platenses no les hicieron el pasillo de honor a sus colegas auriazules, poniéndose de espaldas justo cuando salían a la cancha.

Quizás por eso, el club de Arroyito fue uno de los tantos que no felicitó a Estudiantes por la conquista del título, el sábado a la noche en Santiago del Estero. En cambio, sí lo hizo el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien en su cuenta personal expresó: "Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de @EdelpOficial por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha”.

>>Leer más: Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

Y por otro lado, otras dos cuestiones también son seductoras para los candidatos. Hoy la institución está cumpliendo al día con sus obligaciones económicas y además, el técnico que venga contará en el plantel nada menos que con Ángel Di María.

Todo está por verse aún, pero entre hoy y mañana puede haber novedades. La sucesión de Ariel Holan está a punto de definirse.

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Participación histórica en las elecciones de Newells: votaron más de 11 mil personas

Participación histórica en las elecciones de Newell's: votaron más de 11 mil personas

Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero con una participación histórica

Avanzado el escrutinio Ignacio Boero será el ganador de las elecciones en Newell's. Restan los números finales.

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero con una participación histórica

Por Rodolfo Parody
Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Por Rodolfo Parody
Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Boero: Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados

Por Rodolfo Parody
Boero: "Van a tener un presidente con el que todos se sentirán representados"

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró de nuevo campeón de primera división de fútbol playa

Argentino le ganó a Boca la final y se consagró de nuevo campeón de primera división de fútbol playa

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia

Por Mariano D'Arrigo
"La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio
No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Goity: Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos