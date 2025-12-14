Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

La dirigencia canalla activará reuniones en el inicio de esta semana para confirmar quien sustituirá a Ariel Holan para todo lo que vendrá.

Cuando todo estaba en armonía, entre Ariel Holan y Gonzalo Belloso. La relación sigue bien, pero la dirigencia apuntó para otro lado en la temporada 2026.

Todo se maneja con absoluto hermetismo, pero no hay dudas de que será inminente la designación del nuevo entrenador de Central . Ariel Holan ya es pasado en el club de Arroyito y lo que se vendrá será un técnico con experiencia en Copa Libertadores . Al menos fue lo que se dejó trascender desde el lado de la dirigencia encabezada por el matrimonio de Gonzalo Belloso y Carolina Cristianziano.

Nombres circularon un montón, pero algunos ya fueron descartados , mientras que otros siguen en pie. Entre los primeros está uno muy querido por los hinchas, el Chacho Coudet, que está en el Alavés de España, como así también Ramón Díaz, quien nunca tuvo reales chances.

Y entre los segundos, siguen corriendo esta carrera Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, el Cacique Alexander Medina y hasta Rodolfo Arruabarrena , exjugador canalla, todos con experiencia en Copa Libertadores. Pero habrá que ver si no surge algún tapado.

Se presume que cualquiera de los candidatos ven con buenos ojos la opción de Central por múltiples razones.

La seducción hoy de Central

Por un lado, lo deportivo, claro está. Central afrontará un año con muchos objetivos por delante y en el primer semestre, además de disputar el torneo Apertura, Copa Argentina y la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya estará definiendo un título. Será el de la Supercopa Internacional, con fecha a determinar, pero seguro será antes de la disputa de la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá 2026.

>>Leer más: Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional

En ese sentido, en apenas una semana sabrá a qué rival enfrentará. Si a Platense, el equipo contra el que justamente obtuvo el penúltimo título, el de la Copa de la Liga 2023 en Santiago del Estero, o bien a Estudiantes, reciente campeón del torneo Clausura.

El Calamar, campeón del torneo Apertura, espera desde hace casi un mes el final del Clausura, ya que no entró a los octavos de final. Y ahora ya sabe que se medirá con Estudiantes, el sábado próximo en San Nicolas por el denominado Trofeo de Campeones.

Si gana el Pincha, en cambio, será el rival que justamente lo dejó en el camino en los octavos de final de este torneo Clausura, luego de que en la semana previa la AFA le otorgara a Central el título de la tabla anual.

El escándalo con el campeón Estudiantes

Eso motivó el escándalo de la AFA con Estudiantes, luego de la postura que tomó su presidente, Juan Sebastián Veron, de no avalar el título canalla. Que se tradujo luego en el mismo partido en el Gigante, cuando los jugadores platenses no les hicieron el pasillo de honor a sus colegas auriazules, poniéndose de espaldas justo cuando salían a la cancha.

Quizás por eso, el club de Arroyito fue uno de los tantos que no felicitó a Estudiantes por la conquista del título, el sábado a la noche en Santiago del Estero. En cambio, sí lo hizo el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien en su cuenta personal expresó: "Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de @EdelpOficial por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha”.

>>Leer más: Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

Y por otro lado, otras dos cuestiones también son seductoras para los candidatos. Hoy la institución está cumpliendo al día con sus obligaciones económicas y además, el técnico que venga contará en el plantel nada menos que con Ángel Di María.

Todo está por verse aún, pero entre hoy y mañana puede haber novedades. La sucesión de Ariel Holan está a punto de definirse.