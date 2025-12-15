La Capital | La Ciudad | Choque

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

El siniestro sucedió este lunes poco después de las 5. Por el impacto, el auto se desplazó y dañó otro vehículo que estaba estacionado

15 de diciembre 2025 · 07:55hs
Choque en Francia y Zeballos. El Citröen colisionó con una ambulancia. Fue este lunes temprano

Foto: Policía de Santa Fe.

Choque en Francia y Zeballos. El Citröen colisionó con una ambulancia. Fue este lunes temprano
La ambulancia que involucrada en el choque en Francia y Zeballos

Foto: Policía de Santa Fe.

La ambulancia que involucrada en el choque en Francia y Zeballos

Una persona con heridas leves fue el saldo de un fuerte choque entre una ambulancia y un automóvil particular en la esquina de avenida Francia y Zeballos. Como consecuencia del impacto, el coche se desplazó unos metros e impactó contra una cochera y averió a otro auto.

Según indicaron fuentes policiales, el siniestro se registró alrededor de las 5.15 y estuvieron involucrados un Citröen C3 de color negro y una ambulancia CG&L. En el móvil sanitario iban Francisco G., de 26 años, como conductor, y la médica Luisa G., mientras que en el automóvil iba Gastón Z., de 27 años, y Ángeles G, de 17 años.

De acuerdo con las primeras informaciones, debido al impacto el Citröen se desplazó e impactó contra una cochera ubicada sobre Francia 1493, provocando daños en el inmueble y también en un automóvil Volkswagen Polo que estaba en el interior.

Al lugar acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, quien tuvo que atender a la menor por golpes en la cara, porque no hubo necesidad de realizar traslados.

choque Francia y Zeballos 2
La ambulancia involucrada en el choque en Francia y Zeballos

La ambulancia involucrada en el choque en Francia y Zeballos

