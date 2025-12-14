La Capital | Política | Gisela Scaglia

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

La jefa del partido amarillo en la provincia salió al cruce de la medida que estudia Macri para frenar las fugas de dirigentes hacia otros espacios políticos

Por Javier Felcaro

14 de diciembre 2025 · 06:10hs
“Están enojados porque armamos Provincias Unidas

"Están enojados porque armamos Provincias Unidas", dijo Scaglia sobre Macri y su entorno.

La jefa del PRO de Santa Fe, la diputada nacional Gisela Scaglia (Provincias Unidas, PU), descartó la existencia de motivos fundamentados para materializar una intervención del partido amarillo en el distrito, posibilidad que evalúa Mauricio Macri con el objetivo de ordenar a su dirigencia y frenar las fugas hacia otros espacios políticos.

“No tienen ningún argumento técnico ni legal para intervenir el partido”, aseveró a La Capital la exvicegobernadora santafesina respecto de las chances de que el líder del PRO a nivel nacional avance con una medida que ya se aplicó en Córdoba en tres oportunidades.

Scaglia, Macri y Provincias Unidas

Macri pretende ponerle un dique a la diáspora de dirigentes amarillos hacia Provincias Unidas (que pilotea el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entre otros), como ocurrió con Scaglia y el mandatario chubutense, Ignacio Torres, o La Libertad Avanza (LLA).

En ese sentido, Martín Yeza, diputado nacional macrista, le envió un mensaje a la exvicegobernadora a través de su cuenta en la red social X: “Si decís que sos del PRO, pero no solo no trabajás en el PRO sino que trabajás contra el PRO, no sos del PRO. Hablaría mal del PRO no intervenir en las provincias cuyos dirigentes se fueron”.

Scaglia conduce un partido que es pieza fundamental del gobierno de Pullaro -al que Macri le dio su aval en febrero pasado- y viene de quedarse con la jefatura del bloque de Provincias Unidas en Diputados de la Nación.

En el inicio del año electoral, la conducción del PRO había otorgado libertad de acción en las provincias y, por eso, el partido amarillo en Santa Fe jugó con la construcción diseñada por los gobernadores. Incluso, al despuntar la campaña, Scaglia lanzó una frase que hizo ruido: “No tengo jefes en Buenos aires”.

“Están enojados porque armamos Provincias Unidas, pero siempre les ofrecí sumarse a este espacio”, insistió Scaglia a este diario, para después recordar que su posición fue la de no promover una fusión con LLA, más allá de un eventual acompañamiento a algunas medidas del gobierno de Javier Milei.

Paralelamente, allegados a la conducción de la fuerza en Santa Fe objetaron la posible intromisión: “¿Por qué van contra Scaglia y no contra dirigentes pintados de violeta como Diego Santilli (ministro del Interior de Milei) o Cristian Ritondo (jefe del bloque del PRO en la Cámara baja nacional)?”.

Escenario para el PRO de Santa Fe

Pese a que una intervención partidaria implica un trámite engorroso, hay un antecedente inmediato: en la última reunión del consejo nacional del PRO encabezada por Macri se votó por unanimidad la resolución que le puso fin a la conducción del exdiputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño en territorio cordobés.

Agost Carreño, quien había sido electo con el sello amarillo, fue acusado de desconocer a la cúpula partidaria y de presentarse con una lista propia en los comicios legislativos del 26 de octubre pasado, lo que generó una fractura interna.

“Nunca jugué de atrás, siempre dije lo de Provincias Unidas y los invité a integrar ese espacio”, sentenció la también extitular del Senado santafesino.

Si Macri termina obrando como en Córdoba -para disciplinar al resto de la dirigencia amarilla- promovería como titular del PRO de Santa Fe a Miguel Weiss Ackerley, actual vice del espacio en la provincia e intendente de Santo Tomé.

