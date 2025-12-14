El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero con una participación histórica

Avanzado el escrutinio Ignacio Boero será el ganador de las elecciones en Newell's. Restan los números finales.

Ignacio Boero y Roberto Sensini en la puerta del estadio de Newell's. Todo celebración y ahora a trabajar.

Ignacio Boero es el nuevo presidente de Newell's . El candidato de Unen venció en las elecciones celebradas este domingo, con alrededor de 11 mil socios que se acercaron a votar en el estadio cubierto Claudio Newell. Falta la confirmación, pero ya empezaron los festejos.

El optimismo de los integrantes de la agrupación Unen se reflejó desde una hora antes de que se cerrarán las urnas. Rostros distendidos y sonrisas. Si bien nadie adelantaba una victoria, por lo bajo decían que estaban ganando y con una distancia interesante por sobre Cristián D'Amico (Nuevo Frente Rojinegro) y Juan Cuneo (Fuerza Leprosa).

La tendencia irremontable a favor de Boero es de 20 puntos y hay paridad en el segundo puesto entre D'Amico y Cuneo.

D'Amico, quizás con la presunción de que no le alcanzaría para ser gobierno, no estuvo en la zona donde los socios hacían fila para votar. A diferencia de Unen y de Fuerza Leprosa, de Juan Cuneo, que se mostraban a los asociados en la búsqueda de su voto.

La restante lista que participó fue la de Guillermo Muñoz (8 de Marzo).

Los seguidores de Boero se concentraron donde estaban los integrantes de la lista, preparados para el festejo.

El compromiso del socio fue elocuente. Una cifra significativa, superior a los 11 mil, ejerció su derecho a votar, estando habilitados para sufragar algo más de 28 mil. Es evidente que existía la necesidad de expresarse y de decidir el destino del club por los próximos cuatro años.

En 2021 votaron 7.477 socios cuando se proclamó Ignacio Astore en la pandemia.

Roberto Sensini y el fútbol de Newell's

Roberto Sensini, encargado a partir de ahora de la dirección deportiva, se involucró fuerte en la campaña, saludó a cada socio que se acercó a votar y aguardó paciente con el resto de la agrupación Unen a que se dieran a conocer los números. A partir de este lunes intentará cerrar el nuevo cuerpo técnico. No lo adelantó, pero dio la sensación que está cerca.

Dijo que aguarda entre lunes y martes que haya una definición para quizás anunciarlo el miércoles. Un día después está convocado el plantel para retomar el trabajo.

Según lo expresado por Sensini, el tema a resolver con el entrenador y sus colaboradores es la cuestión económica más que cualquier otro tema futbolístico.