El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

La primera misión de Roberto Sensini, flamante director deportivo de Newell's, será contratar al DT lo antes posible. Los candidatos que suenan

14 de diciembre 2025 · 21:59hs
Roberto Sensini e Ignacio Boero celebran la victoria en las elecciones en Newells.

Roberto Sensini e Ignacio Boero celebran la victoria en las elecciones en Newell's.

Roberto Sensini es desde ahora el nuevo director deportivo de Newell's, tras lo que fue el contundente triunfo de la agrupación Unen que proclamó a Ignacio Boero como presidente del club del Parque en las elecciones históricas celebradas este domingo.

La piedra fundacional de la gestión de Sensini en su rol de máximo responsable del fútbol leproso será designar y acertar con el nuevo entrenador. Para ello hay un nombre que viene de la campaña como el de Martín Anselmi, aunque esta opción perdió fuerza en la última semana y habrá que ver si se reflota por el deseo que confesó el DT de "poder dirigir a Newell's en algún momento".

Pero con Anselmi ahora algo devaluado hay otra alternativa que sonó fuerte en las inmediaciones del Coloso mientras se realizaba el escrutinio que proclamó a Ignacio Boero. Y es la dupla que en el primer semestre de 2025 fue campeón con Platense del torneo Apertura: Sergio Gómez y Favio Orsi. "No será alguien del riñón del club", avisó

Una variable que el propio Sensini al ser consultado no descartó ni confirmó. Y, además, como siempre puede irrumpir en el escenario un apellido que rompa el molde, pero todo debe ser a la brevedad. "De acá al miércoles vamos a tener al técnico", dijo una y otra vez Boquita.

"No tenemos firma y no tenemos nada cerrado, mañana (por el lunes) vamos a empezar a definir al técnico", remarcó Sensini ante cada micrófono que tenía enfrente y cuando todos trataban de manera infructuosa de sacarle la primicia sobre el DT .

Sensini: "Tenemos una gran responsabilidad"

"Estoy contento, feliz, hay mucho trabajo atrás de esto. Tenemos una gran responsabilidad. Estoy muy contento por toda la gente que vino a votar, a ellos le debemos todo esto", dijo Boquita tras el triunfo electoral.

"Hicimos un gran trabajo con este grupo. Hay gente capacitada que se va a encargar de todas las áreas, hoy sabemos que volvemos a ser parte del club y vamos a hacer lo mejor posible para la gente. Ya vamos a empezar a trabajar en Bella Vista", avisó.

Boquita se involucró fuerte en la campaña, este domingo saludó a cada socio que se acercó a votar y aguardó paciente con el resto de la agrupación Unen a que se dieran a conocer los números de la contienda electoral.

Ahora, a partir de este lunes intentará cerrar el nuevo cuerpo técnico, que es su objetivo prioritario y donde no hay ninguna certeza aún. Igual la resolución no tardará.

Leer más: El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero con una participación histórica

El debut de Newell's ante Tallares en Córdoba

Sensini tendrá un lunes de decisiones importantes porque podría definirse el entrenador, ya que la idea es tenerlo cerrado esta semana para cuando el plantel regrese el jueves a los entrenamientos en Bella Vista. El rojinegro debutará en la 1ª jornada del Apertura, el fin de semana del 25 de enero, visitando en Córdoba a Talleres.

Según lo expresado por Sensini, un tema clave a resolver con el entrenador y sus colaboradores es también la cuestión económica más que cualquier otro tema futbolístico.

Leer más: Participación histórica en las elecciones de Newell's: más de 11 mil personas se acercaron a votar

La felicidad de Julio Lamas

También habló Julio Lamas, encargado a partir de ahora de los deportes amateurs. "Estoy contento porque Nacho Boero es mi amigo y vamos a trabajar con Newell's en el proyecto polideportivo. A Nacho lo conozco hace 20 años, es un empresario exitoso y sabe trabajar en equipo. Quiere a Newell's desde el día que nació. Me pidió que colabore y me dijo que Newell's es un club de fútbol, pero además tiene 21 deportes y los vamos a potenciar. El proyecto es para todos los deportes que tiene el club y los deportistas ya nos contaron como están", relató Lamas.

