El tiempo en Rosario: este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día El día empezará con inestabilidad, pero el tiempo va a mejorar durante el transcurso de las horas. La máxima será de 26 grados y la mínima de 16 14 de diciembre 2025 · 19:44hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital El tiempo: el cielo se presenta nublado en las primeras horas del lunes

El tiempo en Rosario llega este lunes con condiciones variables. La jornada comenzará con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y luego dará paso a un día mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura mínima rondará los 16 grados, con vientos del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Con el avance de la mañana, el tiempo tenderá a mejorar. El cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias previstas, y la temperatura ascenderá hasta los 18 grados. Los vientos continuarán soplando del sur, con intensidades algo mayores, de 23 a 31 kilómetros por hora.

Por la tarde, se espera la temperatura máxima del día, que alcanzará los 26 grados, en un contexto de cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. El viento rotará levemente al sudoeste, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado, con una temperatura en descenso cercana a los 18 grados y viento del sur, sin ráfagas significativas.