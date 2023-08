Las Paso de este domingo empiezan a acomodar el nuevo tablero político del país

Finalmente, la dupla Sergio Massa (ministro de Economía)-Agustín Rossi (jefe de Gabinete) salió a la cancha en clave de unidad y con el desafío de lograr que el peronismo conserve el gobierno en un escenario sumamente adverso.

Boleta1.jpg Los precandidatos a la Casa Rosada.

En ese marco, se espera que Massa, el superministro que aguardó a lo largo de toda su carrera política llegar a la Presidencia, supere a Juan Grabois en la interna de Unión por la Patria (UP), más allá del nivel de votos que el dirigente social pueda cosechar por parte de una militancia distante del perfil moderado y de centro del líder del Frente Renovador (FR).

Al fin de cuentas, una fórmula oficialista con baño de pragmatismo para poder conservar el poder, como ocurrió en 2019 con Fernández, que espera que el sufragio duro del conurbano bonaerense permita retener un enclave estratégico para el PJ. También habrá que ver si la performance de Grabois no afecta la aspiración de Massa de ser el candidato más votado.

Boleta2.jpg Los precandidatos a diputado nacional.

En la vereda opositora, Juntos por el Cambio (JxC) se perfila como favorito para las generales del 22 de octubre y planta un duelo del que podría surgir el próximo presidente o presidenta: Horacio Rodríguez Larreta, quien mutó de heredero político de Mauricio Macri a retador por el liderazgo de la coalición opositora, y Patricia Bullrich, la jefa del ala dura, decidida —a todo o nada— a ganar la Primera Magistratura.

Luego de semanas signadas por los cruces de críticas, Rodríguez Larreta y Bullrich bajaron un cambio y acordaron aguardar en un búnker conjunto los resultados de las primarias. La puja luce reñida y no pocos ligan esa situación a la reciente reaparición en escena de Macri, quien sintoniza con la ex ministra de Seguridad, aunque no lo explicite. En ese contexto, el ex presidente podría actuar, de cara a octubre, como garante de la permanencia de votos en JxC en caso de un revés de su favorita.

Boleta3.jpg Los precandidatos al Parlasur.

Por su parte, el libertario Javier Milei busca romper la polarización (quiere superar los 20 puntos) y, a la luz de las turbulencias que enmarcaron la previa de las Paso, seguir nutriéndose del voto de los desencantados de la política. Por eso se despidió de la campaña recorriendo el país en modo estrella pop.

El economista tratará de que haya vida después de las primarias para La Libertad Avanza (LLA). Si bien los votos que obtenga pueden tallar para que las generales mantengan un nivel de competitividad, existen interrogantes abiertos. El espacio viene de tener un flojo desempeño en las provincias, aunque en el entorno del postulante se ilusionan con el peso de la pertenencia extremadamente personal del elector con Milei.

En Santa Fe, el oficialismo espera que Massa haga lo suyo para colaborar en su recuperación para las provinciales del 10 de septiembre. Y viceversa. Bullrich y Rodríguez Larreta, en tanto, procuran repetir la contundente performance que Unidos tuvo en las Paso del 16 de julio. Pese a compartir alianza a nivel local, el socialismo tomó distancia de JxC y, en plan federal, buscará la permanencia en el Congreso acompañando al cordobés Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País). Millei, a su vez, afrontará su primer desafío personal en la bota.

Los santafesinos encontrarán en el cuarto oscuro 51 boletas con distintos números de cuerpos: algunos con aspirantes a las cuatro categorías, otros con tres, otros en dos y hasta papeletas para una sola categoría. Una al lado de la otra, superarán los 15 metros de extensión.

Luego de haber votado con papeleta única en las Paso provinciales del 16 de julio, en las primarias nacionales de este domingo regirá el sistema tradicional, conocido como boleta sábana.

Además de presidente y vice, se definirán los parlamentarios al Mercosur, en un caso con distrito único en todo el país y en otro para el representante de la provincia ante ese cuerpo, junto a diputados nacionales por Santa Fe.

En esta oportunidad, Santa Fe no pondrá en juego sus tres bancas en el Senado de la Nación. Pero sí habrá puja electoral por diez lugares en Diputados.

Suman 36 las listas de precandidatos a diputado nacional, la mayoría de las cuales irá pegada a una papeleta presidencial. Pero otros competirán con boletas cortas y también se dará el caso de postulantes a la Casa Rosada sin apoyos santafesinos.

En todo el país —además de presidente y vice— se elegirán, para el Mercosur, 19 parlamentarios por distrito nacional y 24 por distrito regional, 130 diputados nacionales y 24 senadores en ocho provincias. Habrá 27 fórmulas de aspirantes a la Rosada y 4.168 a ocupar bancas en las Cámaras alta y baja.

Las fuerzas políticas que quedan habilitadas a competir en las generales deben alcanzar el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos en el distrito para la categoría en disputa, sumadas la totalidad de listas que cada espacio presente.

A las urnas

Están habilitados para sufragar 35.394.425 argentinos. En Santa Fe, tercer distrito electoral, lo harán 2.818.820 personas (el 7,86 por ciento del padrón nacional). Son 51,40 % mujeres, 48,57 % varones y 0,0017 % personas no binarias. Hay 81.228 votantes menores de 18 años.

En todo el territorio santafesino habrá 1.429 locales de votación, con 8.332 mesas habilitadas que recibirán a una cantidad máxima de 350 electores cada una. Y serán necesarias 16.664 autoridades.

En las últimas Paso nacionales, en 2021, la participación de votantes fue de 67,78 por ciento, en tanto que en las generales se elevó a 71,39%.

Muy por debajo, menor o cerca del 70 por ciento promedio de las elecciones realizadas hasta ahora en la Argentina, en Santa Fe la participación sería similar a la registrada para las Paso provinciales (apenas superó el 63%).

El nivel de deserción registrado en los últimos meses hizo que la dirigencia, tanto oficialista como opositora, reforzara el pedido para que la ciudadanía concurra a las urnas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FInfoDINE%2Fstatus%2F1690507707424370688&partner=&hide_thread=false Si todavía no sabés donde votás, consultá tu lugar y mesa en https://t.co/Cq47jNfEWu



Recordá que el día de la elección tenés que llevar el documento que figura en el padrón o una versión posterior.



Más info en https://t.co/DD236GxAWY @marcosschiavi pic.twitter.com/pqdxyzoIdk — #EleccionesAR (@InfoDINE) August 12, 2023

El Gobierno de Santa Fe dispondrá de 3.700 policías para el operativo de seguridad y reforzará las medidas de prevención en 17 escuelas de Rosario que sufrieron amenazas o fueron baleadas. Los colectivos y trenes serán gratuitos en todo el país, excepto en Jujuy y Tierra del Fuego.

Doble expectativa

En tanto, persiste la hipótesis oficial de que, sobre las 22, se empezarán a difundir los resultados de “manera consolidada”, en el marco del escrutinio provisorio.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FInfoDINE%2Fstatus%2F1690368541453586433&partner=&hide_thread=false A través de la app Elecciones Argentina 2023 podrás acceder a los resultados del escrutinio provisorio de las Elecciones PASO 2023.



Google Play: https://t.co/qxrrFPb1kS

App Store: https://t.co/67807Zd0ci#EleccionesArgentina pic.twitter.com/bl9fAyRQA8 — #EleccionesAR (@InfoDINE) August 12, 2023

A la par de la expectativa por el conteo inicial de sufragios, muchos siguen mirando con recelo la experiencia de la corrida cambiaria posprimarias de 2019. Aunque en un contexto distinto al de entonces, los próximos pasos del dólar también dependerán del veredicto de las urnas.