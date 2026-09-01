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La UNR reconoció a Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A: "Rompe 53 años de silencio"

El homenaje al docente y graduado de Bioquímica fue destacado por su hijo Carlos, quien remarcó el valor institucional del gesto mientras la investigación por el crimen continúa abierta y sin condenas firmes.

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

1 de septiembre 2026 · 18:20hs
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Carlos Razzetti: Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumple con su función deberá emitir dictamen este año

Carlos Razzetti: "Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumple con su función deberá emitir dictamen este año, si no se parecerá al juzgado de Bailaque"

La Facultad de Bioquímica y la Universidad Nacional de Rosario reconocieron al graduado, doctor y profesor de esa casa de estudios Constantino Razzetti, asesinado por un comando de la Triple A el 14 de octubre de 1973 en Rosario, en un gesto que su hijo, Carlos Razzetti, destacó así en diálogo con La Capital: “Es muy importante porque que lo distingan a 53 años de su asesinato significa que una de las agencias del propio Estado rompe el silencio y convalida oficialmente la existencia del magnicidio, y la persecución”.

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En esta línea, Razzetti -detenido y torturado en el Pozo de la ex Jefatura de Policía y cesanteado de la Municipalidad por la dictadura- abundó que “este acto actúa como un reconocimiento tardío de la verdad histórica y que fue un crimen de lesa humanidad, destruyendo cualquier argumento de prescripción o duda sobre el hecho”.

"La Comisión emitirá dictamen este año o se parecerá a Bailaque"

-¿Recurriste a organismos internacionales de justicia?

-Sí, ante la falta de justicia y la asfixia económica me forzaron a la radicación de la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), donde presenté una medida cautelar urgente por riesgo de subsistencia ante el agravamiento de salud -tengo cuatro infartos y bypasses- y la exacción ilegal del 80 por ciento de los haberes. Se encuentra en pleno tratamiento la medida cautelar para ordenar al Estado el cese inmediato del despoyo financiero mientras se dicta la sentencia definitiva de fondo por 60 millones de dólares. Si la Comisión Interamericana actúa como debe y cumple con su función, el dictamen sobre la causa de mi padre y mía debería salir este año, si no se parecerá al juzgado de (el exjuez federal Marcelo) Bailaque.

-¿Cómo se explica que la UNR reconozca a tu padre a 53 años del crimen mientras la Justicia aún no condenó a los autores materiales que integraban el comando de la Triple A ni al supuesto autor intelectual del crimen de Constantino Razzetti?

-Se explica por la impunidad biológica y estructural. La falta de condenas firmes a los autores materiales e intelectuales del accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en Rosario evidencia una falla estructural del aparato judicial argentino. El Estado ha permitido que impere la “impunidad biológica”, donde los perpetradores fallecen o envejecen sin enfrentar sentencia, perpetuando el daño sobre las víctimas.

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-¿El Estado argentino está obligado a investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, según lo ordenan además los tratados internacionales de derechos humanos?

-El Estado argentino incumplió la obligación de investigar. El derecho internacional determina que la obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad es de medio y resultado. La ausencia de condena a casi 53 años expone la responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplir sus tratados de derechos humanos.

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-¿En qué situación está la causa del crimen?

-En una etapa de definiciones penales clave. La causa penal federal por el asesinato de Constantino Razzetti cuenta hoy con un avance decisivo gracias al dictamen del fiscal federal Adolfo Villate, quien formalizó los pedidos de detención e indagatoria contra los civiles y miembros de las fuerzas que operaron como el brazo ejector de la Triple A en la región. Sin embargo existe un bloqueo político administrativo porque aunque la vía penal avanza impulsada por el Ministerio Público Fiscal, el entramado político y financiero local persiste en bloquear la reparación patrimonial de las víctimas aplicando exacciones ilegales en lugar de cumplir con las mandas de restitución.

>>> Leer más: El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

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