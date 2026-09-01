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Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario

Inspiración, historias de impacto global, mentorías y el ecosistema reunido en un solo lugar para potenciar la nueva era del hacer

1 de septiembre 2026 · 16:07hs
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Los emprendedores de Rosario vuelven a tener un espacio único para conocer nuevas experiencias.

Los emprendedores de Rosario vuelven a tener un espacio único para conocer nuevas experiencias.

El próximo jueves 17 de septiembre, se celebrará una nueva edición de Experiencia Endeavor en Rosario, uno de los encuentros para emprendedores más esperados del año. Será en el Salón Metropolitano, desde las 8.30, con múltiples opciones durante toda la jornada.

Bajo la premisa de conectar a quienes están transformando industrias y creando negocios desde la Argentina hacia el mundo, la nueva edición busca ser el catalizador de nuevas alianzas, aprendizajes de alto valor y herramientas clave para escalar.

Entre las figuras confirmadas de esta edición se destaca el tecnólogo, emprendedor y divulgador Santiago Bilinkis, quien aportará su mirada analítica sobre las tecnologías emergentes y cómo redefinirán el futuro de los negocios. También participará Patricia Jebsen, conocida como "Mami Corpo", referente del mundo corporativo y creadora de contenido, quien compartirá sus aprendizajes sobre liderazgo, desarrollo profesional y cómo articular el crecimiento ejecutivo con los nuevos lenguajes digitales.

A sus voces, se sumarán historias de referentes que están marcando el rumbo en diversas industrias quienes compartirán sus experiencias y caminos recorridos.

Agenda de emprendedores

Desde la organización, indicaron que la propuesta de esta edición combina inspiración, entrenamiento práctico y espacios diseñados para potenciar proyectos en cualquier etapa de desarrollo.

En el escenario central, se darán las "Endeavor Talks", que ofrecerán historias reales y sin filtro contadas por sus propios protagonistas, abordando aciertos, aprendizajes y las tendencias que definirán los próximos años.

Para quienes buscan herramientas aplicables de forma inmediata, Anita Figueiredo (co-founder de Proteína Marketing) brindará la masterclass "Los clientes que necesitás para crecer", orientada a definir audiencias estratégicas e impulsar la tracción comercial.

El intercambio directo y la validación de ideas tendrán un rol central durante toda la jornada. A través de las sesiones de "Endeavor Mentors", los asistentes podrán mantener conversaciones mano a mano con expertos de la red para ajustar la estrategia de sus negocios. Asimismo, regresa el "Club del Pitch", un formato dinámico donde emprendedores seleccionados expondrán sus proyectos en vivo ante un jurado de especialistas para recibir devoluciones clave en tiempo real.

Para culminar, la experiencia ofrecerá un espacio constante de vinculación que cerrará con la "Networking Party", una instancia distendida al final del día pensada para tender puentes, conversar entre pares y afianzar las alianzas estratégicas que impulsarán el futuro del ecosistema.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de Endeavor. Todas las novedades del evento pueden seguirse a través de la cuenta de Instagram oficial de la experiencia.

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