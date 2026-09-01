La Capital | Ovación | Newell's

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Un defensor con pasado en la Lepra apareció en el radar del Millonario sobre el cierre del mercado de pases, pero las negociaciones no avanzaron

1 de septiembre 2026 · 10:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
El colombiano Willer Ditta

El colombiano Willer Ditta, ex-Newell's, recibió una oferta millonaria de River.

El mercado de pases de River fue uno de los más movidos del fútbol argentino en varias décadas, ya que el conjunto de Núñez desembolsó más de 60 millones de dólares y trajo a varias estrellas internacionales. Sobre el cierre del período de fichajes, ofertó una importante suma de dinero por un ex-Newell's que estuvo presente en el Mundial 2026.

Según consignó TyC Sports, durante la semana pasada, el Millonario apuntó a Willer Ditta, exdefensor de la Lepra que disputó la última Copa del Mundo con Colombia y se encuentra desde 2023 en Cruz Azul de México, club con el que fichó tras su polémica salida del parque Independencia.

La propuesta formal de River rondaba los seis millones de dólares por el pase del colombiano, pero desde México rechazaron la oferta porque la consideraron insuficiente, ya que pedían unos nueve millones de dólares para dejarlo ir. Por eso, la negociación no prosperó y quedó estancada, aunque podría haber novedades en las últimas horas del mercado de pases.

De igual manera, el cierre del período de fichajes también supone un problema para su salida, debido a que Cruz Azul tendría que trabajar a contrarreloj para cerrar la llegada del reemplazante de Ditta, que se consolidó como una de las figuras del equipo.

Willer Ditta se destacó en Newell's antes de pasar a Cruz Azul de México.

Willer Ditta se destacó en Newell's antes de pasar a Cruz Azul de México.

Willer Ditta en la mira de River

El colombiano conoce bien el fútbol argentino y podría aportar un cambio inmediato en la defensa de River. El zaguero de 28 años llegó con 24 a Rosario tras ser duramente criticado por los hinchas de Junior de su país, equipo en el que se formó como futbolista.

En Newell's, Ditta sorprendió con un muy destacado rendimiento durante todo el 2022 de la mano de Javier Sanguinetti y, sobre el cierre de la temporada, con el interinato de Adrián Coria. Posteriormente, en 2023, disputó el primer semestre y un puñado de partidos más bajo la dirección de Gabriel Heinze.

>> Leer más: Josué Reinatti palpitó el clásico rosarino: "Se viene la semana más hermosa que tenemos"

Cuando la Lepra encaraba la segunda mitad del año, previo a la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Corinthians, el defensor presionó para que el club acepte la propuesta de Cruz Azul y acuerde su llegada a México, donde había recibido una oferta económica superior a la del Rojinegro.

El otro apuntado por el Millonario

Ante la dificultad en las negociaciones por Ditta, el Millonario mantiene el foco puesto en Francisco Álvarez, defensor del líder del campeonato, Argentinos Juniors. La posible salida de Lucas Martínez Quarta pone a los dirigentes rojiblancos en la obligación de buscar un reemplazante en las próximas 24 horas, por lo que podrían llevarse a uno de los destacados del fútbol argentino.

El defensor del Bicho, de 26 años, se consolidó como uno de los mejores centrales del campeonato y es apuntado por varios equipos desde hace tiempo, a punto tal de que tanto Boca como River harán un último intento para ficharlo sobre el cierre de la ventana del mercado de pases.

La propuesta por Álvarez podría concretarse por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, aunque Argentinos Juniors pelea en lo más alto de la tabla y no soltará a una de sus máximas figuras sin tener un importante rédito económico.

Noticias relacionadas
Primero teníamos la prueba que era enfrentar a Estudiantes y la superamos bastante bien, dijo Rodrigo Herrera. 

Rodrigo Herrera y su regreso al once en la previa al clásico: "Es un sueño jugarlo, ojalá pueda"

Rodrigo Herrera disputó en Newells su primer partido de titular en el Clausura. 

Newell's priorizó lo que tenía por delante y se probó para Arroyito

Frank Kudelka, el entrenador de Newells.

Kudelka dijo que Newell's sumó "un punto digno" ante Estudiantes y ahora pensará en el clásico

Los futbolistas que presentó Newells desde el comienzo en el estadio de Estudiantes.

El uno por uno de Newell's: Lautaro Giannetti ordenó y sostuvo a la defensa

Ver comentarios

Las más leídas

Un servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

Un servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Lo último

Venado Tuerto: Presentaron en el balance de los dos primeros años del Plan Estratégico Participativo

Venado Tuerto: Presentaron en el balance de los dos primeros años del Plan Estratégico Participativo

El director de Comunicación Digital de Milei provocó un conflicto diplomático con China

El director de Comunicación Digital de Milei provocó un conflicto diplomático con China

Pullaro blanquea su reelección y pregunta por rivales

Pullaro blanquea su reelección y pregunta por rivales

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Lo buscaban desde febrero de 2025 por la muerte de Darío Giuliani en Sarmiento y Lamadrid. Había abandonado el auto tras el choque y escapado a pie; la PDI lo detuvo en Villa Gobernador Gálvez.
Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Apertura de los Juegos Suramericanos: La Sole, Luck Ra y grandes artistas en el Monumento
Zoom

Apertura de los Juegos Suramericanos: La Sole, Luck Ra y grandes artistas en el Monumento

Las Malvinas seguirán siendo británicas: Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump
Política

"Las Malvinas seguirán siendo británicas": Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?
Policiales

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

Un servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

La visita de Newells a La Plata fue pura ganancia en la antesala del clásico

La visita de Newell's a La Plata fue pura ganancia en la antesala del clásico

Ovación
La Fórmula 1 vuelve a mirar a Argentina: el respaldo del presidente de la FIA
Ovación

La Fórmula 1 vuelve a mirar a Argentina: el respaldo del presidente de la FIA

La Fórmula 1 vuelve a mirar a Argentina: el respaldo del presidente de la FIA

La Fórmula 1 vuelve a mirar a Argentina: el respaldo del presidente de la FIA

Josué Reinatti palpita el clásico rosarino: Se viene la semana más hermosa que tenemos

Josué Reinatti palpita el clásico rosarino: "Se viene la semana más hermosa que tenemos"

Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Policiales
El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en el marco de una supuesta protesta

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en el marco de una supuesta protesta

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil

La Ciudad
Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario
La Ciudad

Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Patricia Bottale: contar mueve al mundo

Patricia Bottale: contar mueve al mundo

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil
Policiales

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande
La Ciudad

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín
Economía

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas
Política

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior
Política

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días
Información General

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Puesteros a los tiros por la venta de frutillas en una ruta santafesina: tres heridos
La Región

Puesteros a los tiros por la venta de frutillas en una ruta santafesina: tres heridos

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

Santa Fe Business Forum arrancó con más de 900 reuniones comerciales
Economía

Santa Fe Business Forum arrancó con más de 900 reuniones comerciales

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas
La Ciudad

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

El director de una escuela de Nepal salvó la vida de 900 alumnos
Información General

El director de una escuela de Nepal salvó la vida de 900 alumnos

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos
Información General

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

Expreso Brío: la Justicia abrió el concurso de acreedores
Economía

Expreso Brío: la Justicia abrió el concurso de acreedores

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado
La Ciudad

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Alquileres en Rosario: la morosidad frenó el aumento de los precios
Economía

Alquileres en Rosario: la morosidad frenó el aumento de los precios

Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar
La Ciudad

Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Detienen en Buenos Aires a abogado por sus vínculos con la banda de Fran Riquelme
Policiales

Detienen en Buenos Aires a abogado por sus vínculos con la banda de Fran Riquelme

El socialismo apuró un spot en el que promete dar pelea por Rosario
Política

El socialismo apuró un spot en el que promete dar pelea por Rosario