Fentanilo contaminado: procesaron a dos ex funcionarias por la muerte de 90 pacientes

Nélida Agustina Bisio, extitular de la Anmat, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Iname, se sumaron a los empresarios procesados. La causa registra 90 muertes confirmadas, 43 de ellas en Rosario.

Dos exfuncionarios de la Anmat fueron procesadas por la causa de fentanilo contaminado

Las dos exfuncionarias implicadas en la causa del fentanilo contaminado , que provocó 43 muertes en Rosario , fueron procesadas y embargadas por 500 mil millones de pesos por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak . De todas formas, las procesadas seguirán en libertad.

Kreplak procesó a Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) por considerarlas partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales, una figura que en esta causa aparece asociada además con lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en otro paciente.

Las dos exfuncionarias seguirán en libertad, pero no podrán salir del país y una vez por mes deberán presentarse ante la Policía Federal. Tampoco podrán mantener contacto con personas vinculadas a los dos organismos en el que cumplían funciones.

Según el último escrito presentado por Kreplak, la causa fentanilo contaminado acumuló 90 muertes y 44 personas sobrevivientes . Estas cifras, que en instancias anteriores rosaba los 150 casos entre fallecidos y no fallecidos, surgen luego del análisis exhaustivo de cada histórica clínica.

Avance en la causa del fentanilo contaminado

El procesamiento de Bisio y Mantencón Fumadó se da luego de la declaración de ambas, en la que se contradijeron y buscaron desligarse de responsabilidades, y representa un avance en la causa. Estas dos se suman a los directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, productores de los lotes de fentanilo contaminado.

Según Kreplak, las exfuncionarias conocían de las irregularidades de las firmas y que no aplicaron los sistemas de fiscalización sanitaria y ni las herramientas administrativas para impedir que ambas firmas siguieran operando en esas condiciones.

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El juez fue especialmente duro con Mantecón Fumadó que “tenía pleno conocimiento del mal funcionamiento de los laboratorios” y que no tomó las medidas que su cargo en el Iname le permitían. Además, señaló que la exfuncionaria demoró las cartas de advertencia hacia Laboratorios Ramallo, mantuvo reuniones informales con los directivos implicados y “cajoneó” durante más de cuatro meses el proyecto de Carta de Advertencia contra HLB Pharma, que nunca llegó a enviarse.

Por su parte, Kreplak apuntó que Bisio, titular de la Anmat, no podía desligarse de lo que ocurría en el Iname ya que estaba a su cargo y mantuvo una actitud “pasiva y permisiva”.

Ambas exfuncionarias se reunieron el 14 de enero de 2025 con las máximas autoridades de los laboratorios y que ese encuentro permitió demorar las advertencias.

La causa ya cuenta con 18 procesados involucrados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, encabezados por Ariel García Furfaro, su hermano Diego y su madre, Nilda.