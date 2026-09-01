La Capital | Policiales | incendio

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en el marco de una supuesta protesta

La policía y los bomberos coordinaron un operativo de emergencia a primera hora, cuando llegaban las visitas de familiares

1 de septiembre 2026 · 09:34hs
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El incendio fue sofocado antes de las 9.30 en Italia al 2100.

Foto: Telefe Rosario.

El incendio fue sofocado antes de las 9.30 en Italia al 2100.

Los Bomberos Zapadores de Rosario fueron convocados este martes por un principio de incendio en la comisaría 5ª. El siniestro se registró en el inicio de la jornada, en medio de rumores sobre una protesta de personas detenidas en las dependencias del barrio Abasto.

El operativo comenzó pasadas las 8.30 de la mañana, cuando vecinos de Italia al 2100 vieron una columna de humo que se elevaba desde el centro de la manzana ubicada entre Cerrito y Riobamba. Media hora más tarde, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió a colaborar con la policía.

Los bomberos ingresaron a la seccional por el portón lateral para apagar el fuego en uno de los pabellones. Por otra parte, un grupo de agentes con cascos y escudos también entraron al sitio donde se ubican los dos módulos para las personas que están privadas de su libertad.

¿Qué pasó en la comisaría 5ª?

De acuerdo a la versión preliminar, un grupo de detenidas comenzó a protestar por la suspensión de visitas programadas para este martes. Afuera de la comisaría había familiares que esperaban ver a las reclusas, pero decían que no les habían dado permiso y se quejaban de las condiciones de alojamiento.

"Las chicas quemaron un colchón para que les hagan caso. Si no, no les dan bola", afirmó una mujer en diálogo con El Tres TV. De inmediato pidió que al menos les permitan entregar los bolsos que habían llevado con comida y otros elementos para las presas.

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En principio, las llamas sólo afectaron uno de los módulos de detención en el barrio Abasto. Hacia las 9.30 de la mañana no había indicios de propagación del incendio hacia inmuebles linderos y los bomberos ya se habían retirado en el autobomba.

Luego de la denuncia, la policía cortó el tránsito en Italia y Riobamba como parte de las medidas para resolver el conflicto. Mientras tanto, los médicos del Sies ya habían ingresado para evaluar el estado de salud de unas 80 personas alojadas en las dependencias de las fuerzas de seguridad.

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