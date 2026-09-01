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Tenis: los jugadores de la FST tuvieron otra destacada actuación en el Nacional de Menores de Córdoba

Los representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) accedieron a la competencia gracias a las posiciones de privilegio en el ranking nacional

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

1 de septiembre 2026 · 16:53hs
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Juan Ignacio Assi y Tomás Herrera. Herrera se quedó con el título de singles y dobles y Assi fue finalista en individuales

Juan Ignacio Assi y Tomás Herrera. Herrera se quedó con el título de singles y dobles y Assi fue finalista en individuales

Otra vez los chicos de la Federación Santafesina de Tenis (FST) mostraron su nivel. La ciudad de Córdoba fue sede de una de las grandes citas del calendario anual de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Durante una intensa semana, recibió a tenistas de todo el país que participaron del 4º Torneo Nacional de Menores.

La competencia se desarrolló durante cinco jornadas en las instalaciones del Córdoba Lawn Tenis Club y el Córdoba Athletic Club, escenarios que fueron protagonistas de una intensa programación deportiva y de partidos de gran nivel y en ella, los representantes de la FST tuvieron una destacada actuación.

El buen desempeño estuvo acompañado por una importante presencia de jugadores de la región, quienes accedieron a la competencia gracias a las posiciones de privilegio que ocupan en el ranking nacional.

Los destacados de la FST

En varones Sub 14, Tomás Herrera se quedó con el título de singles y dobles y Juan Ignacio Assi fue finalista en individuales, mientras que Tizziano Valerio llegó a cuartos de final en singles.

En Sub 18, Gregorio Boubila fue finalista en singles y dobles y Francisco Formica semifinalista en singles.

En mujeres Sub 12, en tanto, Santina Polverini alcanzó las semifinales de singles, mientras que en la misma categoría Felicitas Belbuzzi se metió en cuartos de final de singles y fue campeona de dobles.

En Sub 14: Nayla Paulochenka fue finalista en individuales, mientras que Margarita Uviedo fue semifinalista en singles y final dobles y Delfina Marshall campeona en dobles.

Sportivo de Las Parejas vuelve a recibir al Pro Tour

Después de varios años de ausencia, el Sportivo Atlético Club de Las Parejas volverá a recibir una nueva edición de la gira Pro Tour, que pondrá en juego la Copa Mega Sorteo 2026. La actividad se desarrollará del miércoles 21 al sábado 24 de octubre, con un cuadro principal de 64 jugadores.

Bajo la dirección del entrenador Adrián Weihmuller, y con la colaboración de las integrantes de la Subcomisión de Tenis del club, Vanesa Crescini, Guillermina Bercovich y Cristina Volpatto, la cita reunirá a tenistas que transitan sus primeros pasos en el profesionalismo. Para ellos, este tipo de competencias representa una oportunidad clave para sumar experiencia, rodaje y puntos que les permitan continuar avanzando en sus carreras.

Pro Tour. En el club anfitrion Guillermina Bercovich y Adrian Weihmuller

Pro Tour. En el club anfitrion Guillermina Bercovich y Adrian Weihmuller

La edición de Las Parejas distribuirá 5 millones de pesos en premios, además de unidades para el ranking argentino, un atractivo adicional para quienes buscan escalar posiciones y consolidarse dentro del circuito.

Con la incorporación de esta competencia al calendario de la Federación Santafesina de Tenis (FST), suma una nueva propuesta de alto nivel para el cierre de la temporada. A este Pro Tour se agregará un Future, que se disputará del 8 al 15 de noviembre en Roldán, con puntos ATP y dinero en premios.

El certamen tendrá como sedes al Club Cosmopolita y al Schwank Tennis Center, completando así un calendario que permitirá disfrutar en la región de dos importantes citas del tenis competitivo antes de finalizar el año.

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