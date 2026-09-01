La decisión de Julián Álvarez con Atlético de Madrid tras la dramática novela de su salida

El delantero cordobés había manifestado sus intenciones de fichar por Barcelona y recibió el duro reproche de los hinchas colchoneros

El conflicto entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid se convirtió en la novela del mercado de pases del fútbol mundial , con idas y vueltas de tensión entre el futbolista y los dirigentes que se trasladaron a las tribunas. Finalmente, a horas del cierre del período de fichajes, el cordobés se quedará en el Colchonero .

A pesar de su pedido de ser traspasado a Barcelona , el ex-River continuará en el Atleti al menos hasta mitad de temporada , ya que el club madrileño se negó a vender su pase al conjunto catalán y el argentino rechazó la propuesta de Arsenal por limitaciones para otorgarles visas a sus familiares en Inglaterra.

De esta manera, Julián retomó los entrenamientos bajo la dirección técnica de Diego Simeone y se pondrá a punto para intentar recuperar su lugar en el equipo, según dieron a conocer medios españoles.

El delantero de 26 años había hecho públicas sus intenciones de pasar a Barcelona para continuar su estadía en España, donde el resto de su familia puede residir sin inconvenientes. Por eso, según consignó el diario Sport, el jugador le comunicó al director deportivo Mateu Alemany que permanecerá en Atlético de Madrid a pesar del conflicto .

Julián Álvarez atraviesa un momento delicado en Atlético de Madrid.

Hace apenas unas semanas, los hinchas colchoneros lo recibieron a Álvarez con insultos y silbidos en su primer partido como locales en esta temporada. No obstante, el principal accionista del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, manifestó: “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético”.

Sin Barcelona, no hay salida

“Nunca será el Barcelona”, manifestaron los dirigentes rojiblancos ante la posible salida del cordobés, luego de varios meses de especulaciones sobre las negociaciones entre ambos clubes. Según trascendió, el conjunto culé había preparado una oferta por unos 130 millones de euros por su pase.

>> Leer más: La última foto de Messi en la selección: llanto, desconsuelo y el fin de una era brillante

La Araña no logró cerrar su salida de Atlético Madrid, por lo que Barcelona debió moverse para cerrar otra alternativa en el ataque y, en los últimos días, confirmó la llegada de Gabriel Jesús desde Arsenal.

Por delante, tanto Julián como el Colchonero tendrán el desafío deportivo de dejar atrás las tensiones y mirar hacia el futuro, ya que el futbolista no podrá quedar marginado del plantel si busca seguir sumando minutos en cancha. De igual manera, las puertas estarán abiertas para negociar en los próximos mercados de pases, aunque con la premisa de que su venta no sea a Barcelona.