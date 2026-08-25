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Una amenaza desde la cárcel de Coronda, la antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo

Un hombre y una mujer, sindicada como administradora de un búnker, fueron imputados por el asesinato de Valentín Díaz, ocurrido el 17 de agosto

25 de agosto 2026 · 21:45hs
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Una amenaza desde la cárcel de Coronda

Una amenaza desde la cárcel de Coronda, la antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo.

Un hombre y una mujer quedaron presos al ser imputados por el homicidio de Valentín Ezequiel Díaz, ocurrido el 17 de agosto en un asentamiento frente a la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario. Como trasfondo surgió una amenaza previa que hizo llegar un recluso de la cárcel de Coronda.

La acusación fue formulada este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario por la fiscal Laura Riccardo. A Hernán M. le atribuyeron el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, además de una tentativa de homicidio y la portación ilegítima de un arma de fuego de uso civil.

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Fiama A., en tanto, fue imputada por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La Fiscalía sostiene que, un día antes del crimen, había amenazado de muerte a Díaz durante un conflicto ocurrido en un búnker de venta de drogas y que luego facilitó comunicaciones con un preso de la cárcel de Coronda. El juez Florentino Malaponte determinó la prisión preventiva por 90 días para ambos.

Crimen en inmediaciones de un búnker

Según la investigación, alrededor de las 17 del lunes 17 de agosto, Hernán M. se dirigió junto a otro hombre —que todavía no fue identificado— desde un descampado ubicado sobre las vías férreas hacia un domicilio y un pasillo de calle 27 de Febrero al 7900, frente a la Unidad Penitenciaria Nº 5. Una vez en el lugar, mientras ambos se encontraban frente a la puerta de una vivienda, se aproximó Valentín Ezequiel Díaz.

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Luego de un intercambio de palabras, los dos hombres corrieron a la víctima hacia el interior del pasillo. De acuerdo con la acusación fiscal, allí le efectuaron múltiples disparos de arma de fuego. Díaz recibió varios balazos en distintas partes del cuerpo y murió minutos después, cuando lo llevaban al Policlínico San Martín.

La Fiscalía también atribuyó a Hernán M. haber efectuado disparos contra E.Z., quien se encontraba en el interior del pasillo. Por este ataque, el hombre permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y en estado crítico. Después de los disparos, los agresores escaparon del lugar: uno regresó sobre sus pasos y el otro huyó por el pasillo.

Amenaza desde Coronda

Como contexto del crimen la investigación se remonta a la mañana del domingo 16, un día antes del homicidio. Según la acusación, en un punto de venta de estupefacientes ubicado en un pasillo de calle 27 de Febrero al 7800 se produjo un altercado físico y verbal entre Díaz, otros jóvenes y quienes estaban a cargo de la custodia y atención del lugar.

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La Fiscalía indicó que la mujer, señalada como encargada del puesto de venta y presente durante el conflicto, amenazó de muerte a Díaz. En ese marco se comunicó telefónicamente con una persona que se encuentra detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda para informarle sobre lo sucedido.

Así fue que el recluso, por vía telefónica, amenazó a uno de los jóvenes que había participado de la pelea. Para la Fiscalía, esas acciones precedieron de manera directa al ataque del 17 de agosto, cuando Hernán M. y otro hombre llegaron al sector y efectuaron los disparos que mataron a Díaz y dejaron gravemente herido a E.Z.

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