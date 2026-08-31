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La fortuna de Luis Caputo creció 65% en un año y el 95% de sus depósitos está en el exterior

El ministro de Economía declaró bienes, dinero e inversiones por $19.509 millones al cierre de 2025, unos $7.658 millones más que al comienzo de ese año. Además, cerca del 68% de su patrimonio total está radicado fuera de la Argentina.

31 de agosto 2026 · 17:18hs
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El ministro de Economia

El ministro de Economia, Luis Caputo.

La nueva declaración jurada patrimonial de Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, revela un patrimonio total de $19.509 millones en bienes, depósitos y dinero al cierre de 2025. La cifra representa un incremento de $7.658 millones respecto al comienzo del año, cuando el patrimonio declarado era de $11.851 millones, lo que equivale a una suba del 64,6% medida en pesos.

Del total de $13.030 millones que Caputo declara en depósitos bancarios, $12.422 millones —el 95,3%— están radicados en el exterior. La porción más significativa, $11.739 millones, corresponde a una cuenta corriente en dólares fuera de la Argentina.

El contraste con los fondos que el funcionario mantiene en el país es notorio. En Argentina, Caputo declara tres cajas de ahorro en pesos por $581.680, $742 y $44, respectivamente, además de una caja de ahorro en dólares con depósitos equivalentes a $23,1 millones. También informa cinco plazos fijos en pesos que en conjunto suman aproximadamente $584,2 millones. En efectivo, declara apenas $122.071 y u$s 0,01.

Si se toma el total del patrimonio declarado —sumando los depósitos en el exterior y su participación en la sociedad Ancora Investments L.P.—, aproximadamente el 68% de los bienes de Caputo está radicado fuera del país. Esa proporción trepa al 95,3% si se consideran únicamente los depósitos bancarios.

La declaración jurada también muestra una fuerte reducción del pasivo del ministro: sus deudas bajaron de $193,9 millones a comienzos de 2025 a $21,9 millones al cierre del ejercicio.

Cabe aclarar que la declaración jurada, al estar expresada en pesos, no permite establecer por sí sola cuál fue la evolución porcentual del patrimonio medida en dólares, ya que esa comparación requiere definir qué tipo de cambio se aplica a cada momento del período.

Propiedades: casas, un campo y cocheras

Entre los bienes inmuebles que Caputo declara figuran:

  • Una casa de 365 m² en la Ciudad de Buenos Aires, utilizada como vivienda familiar.
  • Un departamento de 200 m² en el barrio de Recoleta, recibido por herencia.
  • Un terreno rural con vivienda de más de 8 millones de m² en la localidad bonaerense de Alberti.
  • Una casa de 617 m² en Villa La Angostura, Neuquén.
  • Un terreno de 3.765 m² en Benavídez.
  • Un terreno de 100 m² en Pilar.
  • Tres cocheras.

Según el propio documento, todos estos bienes fueron adquiridos antes de que Caputo asumiera funciones públicas durante el gobierno de Mauricio Macri, con la excepción de dos cocheras incorporadas el 25 de noviembre de 2016.

Acciones y sociedades: de Anker a Ancora

La declaración jurada incluye además una serie de participaciones societarias. Entre ellas, figura una tenencia en Anker Latinoamericana, la consultora que el ministro compartía con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central. Caputo declara acciones de esa firma por $61,2 millones, correspondientes al 50% de la sociedad, pese a que sostuvo que la empresa dejó de operar como consultora en noviembre de 2023, antes de su desembarco en el Ministerio de Economía.

También declara una participación en Ancora Investments LP, sociedad registrada en Canadá, incluida en la categoría "Otros bienes en el exterior". Esa inversión, valuada en $1.870 millones a comienzos de 2025, cayó a $888 millones al cierre del año: una baja de $982 millones, equivalente a aproximadamente el 52,5%.

El resto de sus participaciones societarias incluye más de $2.288 millones en acciones de Palmeral Chico, empresa en la que declara una participación del 89%, y $459,5 millones en acciones de Sacha Rupaska, correspondientes a una tenencia del 33,33%. En esta última sociedad, Caputo comparte la titularidad con Luis María Méndez Ezcurra, esposo de su hermana, Rossana Pía Caputo.

Las repercusiones: de Milei a la crítica opositora

La difusión de la declaración jurada generó reacciones de distintos sectores. El abogado Carlos Maslatón, desde su cuenta en la red social X, consideró que el incremento patrimonial de Caputo durante 2025 "tiene sentido". Restó importancia a los ingresos que el funcionario recibe como sueldo estatal —a los que calificó de irrelevantes para explicar la suba— y sostuvo que la ganancia proviene "de capital", en lo que consideró un manejo no ilegal.

Sin embargo, Maslatón cuestionó el trasfondo del mecanismo: señaló como objetable que el ministro pueda posicionarse en deuda argentina de corto plazo en pesos, a una tasa que él mismo define y con un tipo de cambio que también está bajo su órbita de decisión. Calificó ese esquema, si fuera en parte el origen del incremento, como "la mera existencia de bicicleta financiera armada y garantizada por el gobierno" y lo definió como "el acto de corrupción financiera máxima de la historia argentina". Según el abogado, ese mecanismo "deja 50.000 beneficiados y 47 millones de explotados y fundidos, incluyendo las empresas productivas argentinas y el Estado que se endeuda para beneficiar a unos pocos".

Por su parte, el economista y periodista Alejandro Bercovich remarcó que el crecimiento patrimonial de Caputo, medido en dólares, fue del 37% durante 2025. Según su análisis, ese incremento se dio pese a que el ministro declaró gastos mensuales no deducibles y personales por unos $24 millones, una cifra que —de acuerdo al cálculo de Bercovich— equivale a seis veces su salario como funcionario.

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