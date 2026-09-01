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Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia

Los procedimientos de donación fueron en el Provincial de Rosario y el Cullen, de Santa Fe, e involucraron traslados aéreos de órganos

1 de septiembre 2026 · 06:00hs
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Santa Fe alcanzó 82 procesos de donación en lo que va de 2026. 

Santa Fe alcanzó 82 procesos de donación en lo que va de 2026. 

Dos nuevos procesos de donación multiorgánica se desarrollaron de manera simultánea en hospitales públicos del territorio santafesino, logrando dar respuesta a pacientes en lista de espera de distintos puntos de la Argentina. Las intervenciones comenzaron el sábado con la identificación de potenciales donantes y concluyeron las primeras horas del domingo tras un despliegue sanitario que incluyó traslados aéreos.

En la ciudad de Rosario, el operativo tuvo lugar en el Hospital Provincial, donde se concretó la ablación de un corazón para ser trasplantado a un adolescente internado en emergencia nacional en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. En el mismo procedimiento se obtuvieron hígado y riñones, que requirieron un segundo vuelo sanitario con destino a la provincia de Córdoba. La compleja logística demandó el uso de aeronaves desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y un operativo de custodia y traslado terrestre coordinado junto a personal de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.

>>Leer más: Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos en lo que va del año

Por su parte, en la capital provincial, el Hospital José María Cullen fue escenario de una intervención en la que se extrajeron hígado y riñones para receptores locales. Uno de los implantes renales se llevó a cabo en las propias instalaciones del nosocomio santafesino. Para la intervención, el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) puso en marcha el Programa de Ablación Hepática Regional, un dispositivo médico que traslada especialistas directamente al lugar de detección del donante para optimizar los tiempos y la viabilidad de los órganos procurados.

Trabajo en red y capacidad para concretar los operativos

Respecto a estos operativos, el secretario de Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, César Pauloni, destacó que “demuestran la importancia de fortalecer las capacidades de nuestros hospitales de alta complejidad”. En ese sentido, valoró “la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio de garantizar que los efectores públicos cuenten con los recursos, la tecnología y, fundamentalmente, con equipos preparados para resolver estos procedimientos dentro de la red provincial”. Asimismo, remarcó que esa preparación “no implica solamente una capacidad técnica, sino también el acompañamiento a las familias en un momento de profundo dolor”.

En sintonía, la directora de Cudaio, Cecilia Andrada, analizó el impacto del trabajo realizado durante el fin de semana en que se conmemoró el Día Nacional de la Persona Donante de Órganos. “Estos procedimientos, que se iniciaron el sábado y culminaron en las primeras horas del domingo con los traslados definitivos, reflejan una logística de precisión que no se detiene. En el Hospital Provincial estamos ante un hecho muy significativo, ya que desde 2015 no se registraban dos operativos en un mismo año, y en este 2026 alcanzamos ese número con donaciones multiorgánicas de enorme valor”.

>>Leer más: Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Fecha significativa para la donación

Asimismo, la titular del organismo provincial destacó el gesto de las familias en una fecha de profunda significación. “Que estos operativos hayan coincidido con el 29 de agosto nos recuerda que detrás de cada donación hay familias que atraviesan la pérdida irreparable de un ser querido y que, en medio de ese dolor inmenso, eligen transformar esa situación en una oportunidad para otras personas. Es un gesto que permite dar esperanza a quienes esperan un trasplante y, en muchos casos, una posibilidad de seguir viviendo”, concluyó.

Santa Fe alcanzó ahora 82 procesos de donación

Con estas dos intervenciones, la provincia de Santa Fe alcanzó los 82 procesos de donación en lo que va de 2026 sobre un total nacional que supera los 660 operativos, consolidándose como la segunda jurisdicción del país en materia de procuración y aportando de manera sostenida a los trasplantes concretados en toda la Argentina.

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