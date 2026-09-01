Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Tras la paritaria nacional realizada este martes, los docentes nucleados en Coad rechazaron la propuesta del gobierno nacional y anunciaron una nueva medida de fuerza

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en el gremio Coad realizarán un nuevo paro este miércoles. La medida de fuerza se dio tras rechazar la propuesta salarial realizada por el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza se concretó tras el rechazo de los docentes universitarios de todo el país a la propuesta de aumento salarial del 3% presentada este martes por el gobierno durante una nueva reunión de la paritaria nacional.

La oferta oficial fue considerada insuficiente por las federaciones gremiales del sector, que resolvieron avanzar con una nueva jornada de protesta de 24 horas en reclamo de una recomposición de los salarios y del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

"El gobierno de Milei sigue moviéndose en la ilegalidad: ya pasaron más de 300 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario", sostuvieron desde el gremio. Lo cierto es que este reclamo sigue siendo el foco de todas las medidas de fuerzas realizadas por los docentes el ultimo año.

"Al día de hoy nos debe un 34% de aumento salarial. En términos de masa salarial, también se nos adeudan 4,5 salarios. Seguimos en pie de lucha", confirmaron tras rechazar la propuesta del gobierno nacional.

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Además, este martes a las 18 se realizará una asamblea en la sede gremial, en Tucumán al 2200, para analizar la situación y definir los próximos pasos a seguir. Por otro lado, este miércoles, además del paro, se llevará adelante un plenario de Secretarios Generales de Conadu al que las autoridades de COAD asistirán a proponer lo que se defina esta tarde.