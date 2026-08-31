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Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil

Las dos personas habían sido detenidas en 2022 en el marco de un operativo nacional. Uno de ellos compartió material explicito casi 70 mil veces. El otro produjo una película

31 de agosto 2026 · 16:54hs
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Dos rosarinos condenados por tener

Dos rosarinos condenados por tener, distribuir y producir pornografía infantil

La jueza de Primera Instancia, Griselda Strologo, condenó el pasado viernes a dos rosarinos por producción, tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser menores de 13 años. Los ahora condenados cayeron en un operativo a nivel nacional en 2022 que involucró a Rosario.

Strologo analizó las pruebas que acercó el fiscal Diego Mainero y condenó en primer lugar a Germán F. a 5 años de prisión por facilitamiento y tenencia de material de explotación sexual infantil agravado por ser menores de 13 años para su distribución.

Mainero acusó a Germán F., de 52 años, de poseer pornografía infantil y de distribuirlo a través de la red P2P (Peer to peer), donde al menos fue descargado en 69.361 oportunidades entre noviembre de 2021 y agosto de 2022. Las distintas IP (dirección única que identifica un dispositivo de internet) que se utilizaron para la distribución conducían al domicilio del hombre en 9 de Julio al 4000, en el barrio Echesortu de Rosario. En los allanamientos realizados por la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género de la extinta Agencia de Investigación Criminal (actual PDI) también se encontró un pendrive de 32 gigabytes en el que se encontraron 497 archivos con menores de edad vinculados a actos sexuales explícitos y una memoria externa de 160 gigabytes en el que se encontraron 51 archivos de similares características.

En tanto, Carlos V., de 65 años, fue condenado a 11 años de prisión. El hombre fue acusado de poseer y distribuir pornografía infantil también en la red P2P. Según la investigación, el hombre descargó al menos 651 archivos entre mayo de 2019 y julio de 2022. Cada descarga estaba relacionadas a una serie de IPs que conducían a Baigorria al 1400, donde vivía el ahora condenado en barrio La Cerámica.

A Carlos V. también lo acusaron de haber producido material de abuso sexual infantil con un niño, con el propósito de realizar una película de pornografía infantil. Dicho material se halló en un Pendrive de su propiedad junto a otras 2 películas de abuso sexual caseras. Estos hechos fueron cometidos en Iriondo al 5600 entre enero de 2012 y enero de 2020.

Por su parte el identificado el santafesino como G.L.F., de 67 años, fue acusado por el fiscal Matías Broggi por haber descargado de Internet y puesto a disposición de otros usuarios material de explotación sexual infantil entre julio de 2021 y noviembre de 2022 desde su vivienda de French al 2300.

Operativo internacional contra la pornografía infantil

En noviembre de 2022 un operativo con 70 allanamientos en conjunto y coordinados en 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) detuvo a 28 personas, dos de ellas en Rosario y una en Santa Fe capital.

La operación llevó el nombre de Red Federal en Alerta y se trató de una investigación sobre una organización de distribución de pornografía infantil internacional. Además de Rosario y Caba, las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción intervinieron en Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Chaco, Corrientes, Catamarca y La Pampa.

En el operativo de 2022 se había secuestrado 2 mil dispositivos de almacenamiento de datos entre tablets, celulares y computadoras, y se contabilizaron más de 12 mil archivos con contenidos de abuso sexual infantil.

La investigación comenzó en el marco del convenio suscripto en mayo del 2021 entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Centro Nacional de Capacitación en Justicia Penal de Fox Valley Technical College, localizado en la ciudad de Appleton, Wisconsin (Estados Unidos). mediante el cual el MPF porteño tuvo acceso al sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-Iine Protection System (Icaccops), una plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Este sistema recolecta desde hace al menos 12 años información consistente en múltiples bases de datos, que trabajan en conjunto, con el fin de suministrar información sobre personas que intercambien en la web material de pornografía infantil. El sistema permite identificar las direcciones IP (dirección del Protocolo de Internet) asociadas con la distribución de archivos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en diversas redes Peer to Peer (P2P) como pueden ser Ares, BitTorrent, Emule, Freenet, Gnutella, Gnutella2, IRC, Gigatribe, entre las más reconocibles en el mundo de la descarga de archivos de películas o música, entre otras.

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