Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

El canalla igualó ante Morning Star en el Viaducto y continúa como líder de la Primera A. Club del Gran Rosario goleó a Bancario y manda la Zona Campeonato en la B. Provincial B, líder en la C

Primera C . Provincial B vapuleó a Sportivo Silva 8 a 1 y el líder en la tercera categoría.

Primera B. El Club del Gran Rosario goleó a Bancario y el único puntero en la segunda categoría.

Rosario Central sumó cuatro puntos fundamentales en cuatro días y es el único puntero en la Zona Campeonato de Primera A , disputadas 6 fechas, en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol . El Auriazul ganó el pasado miércoles de visitante ante Provincial 3 a 2 y el sábado igualó ante Morning Star (1-1) en el Viaducto.

Por su parte, en la Primera B, en el destacado de la sexta fecha Club del Gran Rosario goleó en su cancha a Bancario por 5 a 2 y de esta manera se mantiene en lo más de la Zona Campeonato con 13 puntos. En la Primera C manda Provincial B.

Además de la igualdad entre Mornig Star y Central (1-1), el resto de los resultados en la Zona Campeonato: Adiur 0-1 Provincial, Coronel Aguirre 1-0 Unión de Álvarez y Newell's 3-1 Pablo VI . El líder es Central con 13 unidades y hay tres equipos en la segunda colocación: Newell's, Pablo VI y Provincial, con 10 puntos.

La Zona Permanencia tuvo estos resultados: Mitre de Pérez 2-0 Tiro Federal, El Torito 3-0 San Telmo, Central Córdoba 3- 3 Oriental y Banco le gana los puntos a Gálvez. El puntero es el Torito con 16 unidades y Banco lo sigue con 15.

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Primera B. El Club del Gran Rosario goleó a Bancario y el único puntero en la segunda categoría.

Resultados Primera B

En la segunda división, el Club del Gran Rosario dio la nota al golear a Bancario en su cancha por 5 a 2 y comanda la Zona Campeonato en la lucha por los dos ascensos a Primera A. Los otros resultados: Defensores de Funes 1-2 Social Lux, Defensores Unidos 1-0 Tiro Suizo y Río Negro 1-1 Leones. El puntero es Club del Gran Rosario con 13 puntos seguido por Defensores Unidos con 11 unidades.

La Zona Permanencia tuvo estos resultados: 7 de Setiembre 2-1 General Paz, Arijón 1- Renato Cesarini, Botafogo 0-3 Fisherton y Alianza Sport 3-1 1º de Mayo. Fisherton es el líder con 15 unidades seguido por Alianza Sport con 11.

Primera C. Provincial B vapuleó a Sportivo Silva 8 a 1 y el líder en la tercera categoría.

Resultados de la Primera C

En la tercera categoría se disputó la fecha 22 y el puntero Provincial B goleó a Sportivo Silva 8 a 1 y se encamina para lograr uno de los dos ascensos que otorga a la Primera B 2027.

Los resultados: San José 2-2 Juan XXIII, San Roque 9-1 Sparta, 27 de Febrero 2-0 Argentino, María Reina 3-3 Unión Americana y 14 de Junio 2-1 Estrella Azul. Provincial manda con 45 puntos seguidos por San Roque 39, San José y 14 de Junio 38 y Juan XXIII 36.